R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p o r t a c i a s c u n o a v e n d e r e l a p r o p r i a m e r c e . M e l o n i d i c e c h e i l s u o è i l m i g l i o r g o v e r n o e s i s t e n t e , c o s ì c o m e p e r l ' o p p o s i z i o n e è i l p e g g i o r e . L o h a n n o f a t t o t u t t i , M e l o n i n o n è l a p r i m a . I l p r o b l e m a è c h e f i n i t a l a p r o p a g a n d a r i m a n g o n o i f a t t i . L a r e a l t à è c h e i n q u e s t i t r e a n n i a b b i a m o p o t u t o f a r e l e g g i d i s t a b i l i t à c o n s e r v a t i v e g r a z i e a i s o l d i d e l P n r r , c i o è d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . O g g i , d a q u i a l l a f i n e d e l l a l e g i s l a t u r a , q u e s t i s o l d i s i s o n o b l o c c a t i , n o n a r r i v e r a n n o p i ù . Q u e s t a s i t u a z i o n e s t a c r e a n d o s t a g n a z i o n e , m a n c a n z a d i c r e s c i t a . S e r v i v a p i ù c o r a g g i o p e r q u e s t a l e g g e d i s t a b i l i t à , s o p r a t t u t t o s u s a n i t à e s c u o l a . D a v a n t i a q u e s t o c ' è u n a p r a t e r i a " . C o s ì P i e r F e r d i n a n d o C a s i n i a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " L ' o p p o s i z i o n e c o m e e n t i t à n o n c ' e r a c ' e r a n o l e o p p o s i z i o n i : s i è s e m p r e p r e s e n t a t a i n t r e t r o n c o n i . O g g i S c h l e i n e g l i a l t r i s t a n n o p r o v a n d o a p a s s a r e d a l l a c o n f u s i o n e g e n e r a l i z z a t a a u n ' o p p o s i z i o n e . P e r ò , a t t e n z i o n e a n o n f a r e r e g a l i , s o p r a t t u t t o a u n g o v e r n o d i q u e s t o t i p o c h e g u a r d a a l l ' i m m a g i n e . D a v a n t i a u n a s o s t a n z i a l m e n t e ' n o n - m a n o v r a ' l ' o p p o s i z i o n e i n t r o d u c e i l t e m a d e l l a p a t r i m o n i a l e . P o t r à a v e r e a n c h e d e l l e v a l i d i t à , m a è l ' a r g o m e n t o i d e a l e p e r M e l o n i . S e n o n c i f o s s e s t a t o a v r e b b e d o v u t o i n v e n t a r s e l o p e r p o l e m i z z a r e c o n l ' o p p o s i z i o n e e p e r s c a r i c a r e s u e s s a l a r e s p o n s a b i l i t à d i u n ' e v e n t u a l e i p e r t a s s a z i o n e n e l c a s o d i v i t t o r i a . A t t e n z i o n e a n o n f a r e r e g a l i , s o p r a t t u t t o q u a n d o n o n s i a m o c h i a m a t i a d e c i d e r e u n a p o l i t i c a g o v e r n a t i v a . D o b b i a m o e s s e r e m o l t o p i ù c a p a c i e i n t e l l i g e n t i n e l c o s t r u i r e u n c a r t e l l o d i ' s ì ' , n o n u n i n s i e m e d i ' n o ' " , c o n c l u d e .