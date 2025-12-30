R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " H a p r e s o i n g i r o g l i i t a l i a n i , d i f e s o i r i c c h i , t a g l i a t o s e r v i z i e s s e n z i a l i c o m e s a n i t à , s c u o l a e t r a s p o r t i . L a m a n o v r a è u n d i s a s t r o e o g g i M e l o n i f e s t e g g i a i l P n r r c h e n o n h a m a i v o t a t o . U n a d e s t r a i n c o e r e n t e e u n a p r e m i e r i n a d e g u a t a . C o s t r u i a m o l ’ a l t e r n a t i v a p e r u n p a e s e p i ù g i u s t o " . L o h a s c r i t t o s u i s o c i a l C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i .