R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c o n t r i b u t o d e l l e b a n c h e è s a c r o s a n t o : r i t e n i a m o g i u s t o c h e g l i i s t i t u t i , c h e o p e r a n d o s u l m e r c a t o h a n n o r e a l i z z a t o u t i l i i n g e n t i , d i a n o u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o a l P a e s e . I l P a r l a m e n t o p o t r à v a l u t a r e u n i n t e r v e n t o a n c o r a p i ù g e n e r o s o p e r s o s t e n e r e i r e d d i t i e l e f a m i g l i e i t a l i a n e , e f a r c r e s c e r e l ’ I t a l i a c o n i l s o s t e g n o f a t t i v o d i c h i s t a a v e n d o u t i l i e c c e z i o n a l i ” . C o s ì i l s e n a t o r e d e l l a L e g a C l a u d i o B o r g h i A q u i l i n i .