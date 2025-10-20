Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il contributo delle banche è sacrosanto: riteniamo giusto che gli istituti, che operando sul mercato hanno realizzato utili ingenti, diano un contributo concreto al Paese. Il Parlamento potrà valutare un intervento ancora più generoso per sostenere i redditi e le famiglie italiane, e far crescere lItalia con il sostegno fattivo di chi sta avendo utili eccezionali. Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.