R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n o v r a d e l G o v e r n o d e i p a s t i c c i o n i t o g l i e d i r i t t i a l l e p e n s i o n i d e g l i i t a l i a n i , t a g l i a s a n i t à , s c u o l a e t r a s p o r t o p u b b l i c o p e r f i n a n z i a r e l ’ o p e r a i l l e g i t t i m a d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o e l ’ a c q u i s t o d i a r m i . È u n a m a n o v r a c h e t r a s f o r m a l ’ I t a l i a i n u n ’ e c o n o m i a d i g u e r r a : c o n u n e m e n d a m e n t o d e l G o v e r n o l e f a b b r i c h e p o t r a n n o e s s e r e t r a s f e r i t e e r i c o n v e r t i t e i n s i t i d i p r o d u z i o n e d i a r m i . U n a s c e l t a g r a v i s s i m a " . L o a f f e r m a A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I n t a n t o - a g g i u n g e - c r e s c o n o l a p o v e r t à a s s o l u t a e i l l a v o r o p o v e r o , m e n t r e l e b o l l e t t e e n e r g e t i c h e d i v e n t a n o s e m p r e p i ù c a r e . A t u t t o q u e s t o i l G o v e r n o r i s p o n d e c o n l a f i d u c i a e c o n i t a g l i s o c i a l i . Q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o n o n p a r l a a l P a e s e r e a l e , m a a g l i i n t e r e s s i i d e o l o g i c i d e l l a d e s t r a : m e n o d i r i t t i , p i ù a r m i , p i ù d i s u g u a g l i a n z e " .