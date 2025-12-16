R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o d e l l a g u e r r a , q u e l l o c h e t r o v a s e n z a d i f f i c o l t à 3 , 5 m i l i a r d i d i e u r o p e r d r o n i , n a v i e s o t t o m a r i n i , c o l p i s c e a n c o r a u n a v o l t a l a v o r a t r i c i , l a v o r a t o r i e s t u d e n t i . C o n u n e m e n d a m e n t o a l l a m a n o v r a a r r i v a u n a d o p p i a s t r e t t a s u l l e p e n s i o n i : s i d o v r a n n o a t t e n d e r e f i n o a s e i m e s i i n p i ù p r i m a d i r i c e v e r e l ’ a s s e g n o p e n s i o n i s t i c o . U n v e r o e p r o p r i o s c i p p o , m a s c h e r a t o d a i n t e r v e n t o t e c n i c o " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " M a n o n b a s t a . Q u e s t o g o v e r n o p e n a l i z z a a n c h e c h i h a i n v e s t i t o n e l l a p r o p r i a f o r m a z i o n e . I l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a v i e n e s v u o t a t o d i v a l o r e : p e r c h i m a t u r e r à i r e q u i s i t i n e l 2 0 3 5 s i p a r l a d i f i n o a d u e a n n i e m e z z o d i c o n t r i b u t i b r u c i a t i . A n n i d i s t u d i o , s a c r i f i c i e l a v o r o c a n c e l l a t i c o n u n c o l p o d i p e n n a . V e l o r i c o r d a t e l o s l o g a n ' a b o l i r e m o l a F o r n e r o ' ? E r a p r o p a g a n d a , c o m e t u t t o i l r e s t o . O g g i l a d e s t r a n o n s o l o n o n a b o l i s c e n u l l a , m a p e g g i o r a l e c o n d i z i o n i , a l l u n g a i t e m p i , s c a r i c a i c o s t i s u l l e s p a l l e d i c h i l a v o r a e d i c h i s t u d i a , m e n t r e c o n t i n u a a i n v e s t i r e m i l i a r d i n e l l a c o r s a a l r i a r m o " . " È u n a s c e l t a p o l i t i c a p r e c i s a e v e r g o g n o s a : c o l p i r e i l l a v o r o e i l f u t u r o p e r f i n a n z i a r e l a g u e r r a . L a p r o p a g a n d a d i q u e s t o g o v e r n o è o r m a i a i l i m i t i d e l l a d e c e n z a , e l a m a n o v r a l o d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a " .