R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n s e r i m e n t o , n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , d i u n f o n d o d a 2 5 0 m i l i o n i d i e u r o p e r i l 2 0 2 6 d e s t i n a t o a i n t e r v e n t i d i r i d u z i o n e d e l r i s c h i o e t u t e l a d e l t e r r i t o r i o r e a l i z z a t i d a s o g g e t t i p r i v a t i " r a p p r e s e n t a " u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o u n a n u o v a s t a g i o n e d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l a r e s i l i e n z a n a z i o n a l e " . C o s ì P i n o B i c c h i e l l i , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ’ i n c h i e s t a s u l r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o e s i s m i c o . " S i t r a t t a - p r o s e g u e - d i u n s e g n a l e c o n c r e t o e l u n g i m i r a n t e n e l l a d i r e z i o n e d e l l a s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o e d e l l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e . È u n a s c e l t a c h e r i c o n o s c e i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d e i c i t t a d i n i e d e l l e i m p r e s e n e l l a s a l v a g u a r d i a d e l l ’ a m b i e n t e i n c u i v i v i a m o . C o i n v o l g e r e i p r i v a t i n e g l i i n t e r v e n t i d i m i t i g a z i o n e d e l r i s c h i o s i g n i f i c a a m p l i a r e l a r e t e d e l l a r e s i l i e n z a n a z i o n a l e , a f f i a n c a n d o a l l ’ a z i o n e p u b b l i c a u n a n u o v a f o r m a d i r e s p o n s a b i l i t à d i f f u s a c h e r a f f o r z a l a c a p a c i t à d e l P a e s e d i r e a g i r e e a d a t t a r s i a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i e a i f e n o m e n i e s t r e m i . Q u e s t a m i s u r a r e c e p i s c e u n o r i e n t a m e n t o p i ù v o l t e e m e r s o n e l c o r s o d e l l e a u d i z i o n i p a r l a m e n t a r i s v o l t e n e g l i u l t i m i m e s i . M o l t i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , t e c n i c i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e c a t e g o r i e p r o d u t t i v e h a n n o r i m a r c a t o l a n e c e s s i t à d i u n c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o d e i c i t t a d i n i e d e l l e i m p r e s e n e i p r o c e s s i d i m e s s a i n s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o . Q u e s t o f o n d o r i s p o n d e e s a t t a m e n t e a q u e l l a e s i g e n z a , r e n d e n d o p i ù e f f i c a c e e c a p i l l a r e l ’ a z i o n e d i p r e v e n z i o n e " . " L ’ i n t e r v e n t o c o n t e n u t o n e l l a m a n o v r a r a p p r e s e n t a u n c a m b i o d i p a s s o c h e g u a r d a a l f u t u r o : i n v e s t i r e s u l l a p r e v e n z i o n e s i g n i f i c a r i d u r r e i c o s t i u m a n i , s o c i a l i e d e c o n o m i c i d e i d i s a s t r i . È u n p r i n c i p i o c h e l a C o m m i s s i o n e i n t e n d e c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e , a n c h e i n v i s t a d e l l a d e f i n i z i o n e d e l d e c r e t o a t t u a t i v o , c h e d o v r à g a r a n t i r e c r i t e r i t r a s p a r e n t i , e q u i e o r i e n t a t i a l l a r e a l e r i d u z i o n e d e l r i s c h i o . Q u e s t a m i s u r a d à f i d u c i a a c h i v i v e e l a v o r a n e i t e r r i t o r i , e d è u n a d i m o s t r a z i o n e c h e l o S t a t o p u ò c o s t r u i r e s i c u r e z z a a n c h e a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e a t t i v a c o n i c i t t a d i n i . È d a q u i c h e p a s s a i l f u t u r o d i u n ’ I t a l i a p i ù r e s i l i e n t e " , c o n c l u d e .