R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ B u o n a p a r t e d e l l e p r o p o s t e d i F o r z a I t a l i a s u l l a m a n o v r a s o n o s t a t e a c c o l t e d a l g o v e r n o . A b b i a m o o t t e n u t o i l t a g l i o d e l l ' I r p e f d a l 3 5 % a l 3 3 % p e r i r e d d i t i f i n o a 5 0 . 0 0 0 e u r o , e l ’ a u m e n t o d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l l a s a n i t à : a s s u m e r e m o 1 . 0 0 0 m e d i c i e 6 . 0 0 0 i n f e r m i e r i , c o n u n o s t a n z i a m e n t o d i u l t e r i o r i 2 , 4 m i l i a r d i d i e u r o p e r i l 2 0 2 6 c h e s a l i r à a 2 , 6 5 m i l i a r d i n e l b i e n n i o s u c c e s s i v o . R i s o r s e c h e s i s o m m a n o a g l i i n c r e m e n t i g i à a p p r o v a t i e c h e s a r a n n o d e s t i n a t e a n c h e a c o m b a t t e r e i l p r o b l e m a d e l l e l i s t e d ' a t t e s a , c h e c o l p i s c e p u r t r o p p o g r a n p a r t e d e g l i o s p e d a l i i t a l i a n i d a n o r d a s u d ” . C o s ì S t e f a n o B e n i g n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l G i o r n a l e R a d i o . “ A b b i a m o i n o l t r e c h i e s t o e o t t e n u t o p i ù f o n d i p e r l e i m p r e s e p e r c h é è s o l o l ' i m p r e s a c h e c r e a l a v o r o . L ' u n i c o f r o n t e s u l q u a l e v o g l i a m o f a r e a n c o r a d i p i ù r i g u a r d a l e p e n s i o n i . È u n a b a t t a g l i a s t o r i c a d i F o r z a I t a l i a e d e l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i : c i s i a m o i m p e g n a t i a p o r t a r l e a 1 . 0 0 0 e u r o a l m e s e . C i s o n o g i à s t a t i d e g l i a u m e n t i , m a è u n p e r c o r s o c o m p l e s s o c h e r i c h i e d e r i s o r s e i m p o r t a n t i . P a s s o d o p o p a s s o , p e r ò , c o n t i a m o d i r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o ” , c o n c l u d e .