R o m a , 1 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a m a n o v r a i l S e n a t o è o s t a g g i o d e l l a d i v i s i o n e e d e i p r o b l e m i i n t e r n i a l l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a . I l a v o r i i n c o m m i s s i o n e f o r s e i n i z i a n o o g g i , m e n t r e i l p a e s e a t t e n d e r i s p o s t e s u s a l a r i , p e n s i o n i , l a v o r o , c r e s c i t a e c o n o m i c a , s a n i t à , s c u o l a e c a r o v i t a " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a T i n o M a g n i . " L a d e s t r a è d i v i s a s u t u t t o , è p i ù a t t e n t a a r e g o l a r e i p r o p r i c o n t i i n t e r n i c h e a f f r o n t a r e l e e m e r g e n z e s o c i a l i e d e c o n o m i c h e d e g l i i t a l i a n i . L a m a n o v r a è s c r i t t a f u o r i d a l p a r l a m e n t o c o n u n a t o t a l e m a n c a n z a d i c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e . I l p a r l a m e n t o è u m i l i a t o , e r i m a n e i n a t t e s a c h e l a d e s t r a r i s o l v a i s u o i p r o b l e m i - p r o s e g u e M a g n i - . L a m a n o v r a e c o n o m i c a è l ’ a t t o p i ù i m p o r t a n t e d i u n g o v e r n o , p e r c h é d e f i n i s c e l a c o r n i c e e c o n o m i c a d i u n p a e s e , l e s p e s e e l e e n t r a t e , l e p r e v i s i o n i d i c r e s c i t a . E q u e l l a d i M e l o n i è u n a m a n o v r a c h e n o n r i s p o n d e a l l ’ e m e r g e n z a s a l a r i a l e , n o n r i l a n c i a l ’ o c c u p a z i o n e e l a c r e s c i t a . U n a m a n o v r a s e n z a v i s i o n e , l o n t a n a d a i b i s o g n i d e g l i i t a l i a n i " .