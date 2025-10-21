R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V e n e r d ì s c o r s o l ’ a p p r o v a z i o n e i n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l l a m a n o v r a c o n i c o n s u e t i f u o c h i d i a r t i f i c i o d e l l a p r e m i e r s u l l a l e g g e m i g l i o r e c h e s i p o t e s s e d e c i d e r e . P e c c a t o c h e i p a r t i t i d e l l a m a g g i o r a n z a a b b i a n o o p i n i o n i d i v e r s e s u a s p e t t i n o n p r o p r i o i n s i g n i f i c a n t i c o m e l ’ i n n a l z a m e n t o d i a l c u n e a l i q u o t e . C h e n e l l e b o z z e c h e c i r c o l a n o s i a n o s c o m p a r s e m i s u r e , c o m e i l f o n d o p e r g l i e n t i l o c a l i , a n n u n c i a t i c o n l a c o n s u e t a g r a n c a s s a . T u t t o q u e s t o r e n d e , s e p o s s i b i l e , p i ù g r i g i o e s c o n f o r t a n t e i l q u a d r o " . C o s ì A n n a A s c a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t a d e m . " È u n a l e g g e d i b i l a n c i o c h e n o n s i o c c u p a d e l l a c r e s c i t a a l p u n t o d a f a r d i r e a l l o s t e s s o g o v e r n o c h e n o n i n c i d e r à s u l P i l d e l l ’ a n n o p r o s s i m o , c h e s i a f f i d a a l g i o c o d e l l e t r e c a r t e p e r i n d i v i d u a r e t r a l e c o p e r t u r e i f o n d i d e s t i n a t i a l P n r r , c h e p r e n d e i n g i r o l a v o r a t o r i e p e n s i o n a t i r e d i s t r i b u e n d o c i f r e n e a n c h e l o n t a n a m e n t e s u f f i c i e n t i a r e s t i t u i r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o e r o s o d a l l ’ i n f l a z i o n e e d a l f i s c a l d r a g . I l g o v e r n o e l a p r e m i e r h a n n o p o c o d a v a n t a r s i . N e s s u n o d e i p r o b l e m i i m p o r t a n t i c h e a f f l i g g o n o f a m i g l i e , i m p r e s e , l a v o r a t o r i e p e n s i o n a t i t r o v e r à r i s p o s t a s e r i a e d e f f i c a c e i n q u e s t a m a n o v r a s e n z a c o r a g g i o e s e n z a v i s i o n e " , c o n c l u d e .