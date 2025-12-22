R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l l a m a t t i n a t a d i o g g i , M a n a g e r i t a l i a e C o n f e t r a h a n n o s o t t o s c r i t t o i l r i n n o v o d e l ' C o n t r a t t o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e d i l a v o r o p e r i d i r i g e n t i d i a z i e n d e d i a u t o t r a s p o r t o e s p e d i z i o n e m e r c i , d i s e r v i z i l o g i s t i c i e d i t r a s p o r t o c o m b i n a t o ' , c o n d e c o r r e n z a d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 e v a l i d i t à f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 8 . C o n t r a t t o c h e a d o g g i r i g u a r d a c i r c a 1 0 0 0 d i r i g e n t i i n u n s e t t o r e c h e r a p p r e s e n t a c i r c a i l 9 % d e l P i l n a z i o n a l e . L a f i r m a i n p r o s s i m i t à d e l l a s c a d e n z a n a t u r a l e d e l c o n t r a t t o ( 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 ) , r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à e d i v i s i o n e s t r a t e g i c a , v o l t a a g a r a n t i r e s t a b i l i t à , c o n t i n u i t à e q u a l i t à n e l l e r e l a z i o n i s i n d a c a l i . U n s e g n a l e f o r t e i n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o a n c o r a i n c e r t o , c h e t u t e l a i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i m a n a g e r e c o n s e n t e a l l e i m p r e s e u n a p i a n i f i c a z i o n e e f f i c a c e d e i c o s t i d e l l a v o r o . M a l e v e r e n o v i t à s o n o l ’ u l t e r i o r e i n v e s t i m e n t o i n w e l f a r e e l ’ i n n o v a z i o n e s u l t e m a d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o a l l a v o r o e m i s u r e p e r g e n i t o r i a l i t à e p a r i t à d i g e n e r e , g l i i n c e n t i v i a l l ’ a u t o f o r m a z i o n e e p e r l a f r u i z i o n e d e l l e f e r i e . C a r l o D e R u v o , p r e s i d e n t e C o n f e r t a , h a d i c h i a r a t o : “ Q u e s t o r i n n o v o e f f e t t u a t o p r i m a d e l l a s c a d e n z a v u o l e e s s e r e u n s e g n a l e d i g r a n d e c o n s i d e r a z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l a n o s t r a d i r i g e n z a q u a l e c u o r e p u l s a n t e d e l l e a z i e n d e . O v v i a m e n t e n o n p o s s o n o n r i m a r c a r e l a t o t a l e s i n t o n i a c o n M a n a g e r i t a l i a c o n l a q u a l e a b b i a m o c o n d i v i s o i c o n t e n u t i d e l r i n n o v o d a n d o s p a z i o , o l t r e a g l i a s p e t t i e c o n o m i c i , a l r a f f o r z a m e n t o d e l l e p o l i t i c h e p e r i l w e l f a r e . I n s i n t e s i , s i t r a t t a d i u n o t t i m o r i s u l t a t o c h e c r e d o s o d d i s f i i n e g u a l m i s u r a s i a l e a z i e n d e c h e i d i r i g e n t i " . M a r c o B a l l a r è , p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a , h a s o t t o l i n e a t o : " S i t r a t t a d i u n a c c o r d o e q u i l i b r a t o , c h e p e r m e t t e r à a i d i r i g e n t i i n t e r e s s a t i d i r e c u p e r a r e i n p a r t e g l i e f f e t t i d e l l ’ i m p e n n a t a i n f l a z i o n i s t i c a d e g l i u l t i m i a n n i , s e n z a p e s a r e e c c e s s i v a m e n t e s u l l e i m p r e s e . U n p a s s o i m p o r t a n t e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l s e t t o r e l o g i s t i c o d e t e r m i n a n t e p e r c r e s c i t a d e l P a e s e . C o n l a f i r m a o d i e r n a a g g i u n g i a m o u n u l t e r i o r e t a s s e l l o , p i c c o l o m a s i g n i f i c a t i v o , a l l ’ i m p e g n o d i M a n a g e r i t a l i a n e l l a t u t e l a d e i d i r i t t i d e i d i r i g e n t i i t a l i a n i , a p a r t i r e d a l r a f f o r z a m e n t o d e l w e l f a r e . A b b i a m o v o l u t o d e d i c a r e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a n c h e a l t e m a d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o , v a l o r i z z a n d o l a p e r m a n e n z a d e i d i r i g e n t i s e n i o r c h e , a t t r a v e r s o p r o g e t t i d i t u t o r a g g i o e m e n t o r i n g , m e t t e r a n n o a d i s p o s i z i o n e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i i n a z i e n d a l e p r o p r i e c o m p e t e n z e e d e s p e r i e n z e " . M o n i c a N o l o , v i c e p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a e c a p o d e l e g a z i o n e s i n d a c a l e , h a p r o s e g u i t o : “ Q u e s t o c o n t r a t t o c h e v i e n e s i g l a t o p r i m a d e l l a s c a d e n z a è u n g e s t o c o n c r e t o c h e r a f f o r z a i l r u o l o d e l l a c o n t r a t t a z i o n e e m e t t e a l c e n t r o l a q u a l i t à d e l l a v o r o e d e l l e r e l a z i o n i s i n d a c a l i m o d e r n e . È u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e : n o n s o l o s i r i c o n o s c e i l v a l o r e d e l l a m a n a g e r i a l i t à c o m e e l e m e n t o a l l a b a s e d e l l o s v i l u p p o d e l l e i m p r e s e , m a s i g u a r d a a v a n t i i n v e s t e n d o s u l w e l f a r e e f o r n e n d o n u o v i s t r u m e n t i p e r a c c o m p a g n a r e i l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e i n a z i e n d a : s o n o s e g n a l i p o l i t i c i e c u l t u r a l i d i g r a n d e v a l o r e " . E c c o i p u n t i c h i a v e d e l l ’ a c c o r d o . I n c r e m e n t o r e t r i b u t i v o : a u m e n t o l o r d o m e n s i l e a r e g i m e d i 7 5 0 e u r o , s u d d i v i s o i n t r e t r a n c h e c h e s c a t t e r a n n o i l 1 ° g e n n a i o d i o g n i a n n o ( 3 0 0 d a l 2 0 2 6 , 2 3 0 d a l 2 0 2 7 , 2 2 0 d a l 2 0 2 8 ) ; w e l f a r e c o n t r a t t u a l e r a f f o r z a t o : c r e d i t o w e l f a r e a n n u a l e d i 2 0 0 0 e u r o , p o t e n z i a m e n t o d e l f o n d o M a r i o N e g r i , c o n f e r m a d e i v a l o r i d i u n i v e r s a l i t à d e l l e c o p e r t u r e a s s i c u r a t i v e d e l l ’ A n t o n i o P a s t o r e , r e v i s i o n e d e l l e a g e v o l a z i o n i c o n t r i b u t i v e c o n t r a t t u a l i ; c a m p o d i a p p l i c a z i o n e : è s t a t o m a g g i o r m e n t e d e t t a g l i a t o i l c a m p o d i a p p l i c a z i o n e d e l C c n l ; n u o v e t u t e l e s o c i a l i e d e m o g r a f i c h e : i n n o v a z i o n e s u l t e m a d e l l ' I n v e c c h i a m e n t o a t t i v o ' , c h e s u p p o r t a l o s c a m b i o i n t e r g e n e r a z i o n a l e p e r m e t t e n d o a i d i r i g e n t i v i c i n i a l l a p e n s i o n e d i c o n t i n u a r e a d o p e r a r e c o n f u n z i o n i d i t u t o r a g g i o d e i c o l l e g h i p i ù g i o v a n i , i n t r o d u z i o n e d i u n a p r o c e d u r a p e r i n c e n t i v a r e l a f r u i z i o n e d e l l e f e r i e , s o s t e g n o a l l a g e n i t o r i a l i t à e m a n t e n i m e n t o d e l l a c o p e r t u r a s a n i t a r i a p e r d i r i g e n t i c o n g r a v i p a t o l o g i e ; f o r m a z i o n e e p o l i t i c h e a t t i v e : p r o m o z i o n e d e l l ’ a u t o - f o r m a z i o n e , c o n d i r i t t o a d u s u f r u i r e d i u n m i n i m o d i 6 g i o r n a t e d i c o n g e d o r e t r i b u i t o n e l l ’ a r c o d i u n t r i e n n i o . E s t e n s i o n e d e l l ’ a m b i t o d i a p p l i c a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e a t t i v e p e r l a r i c o l l o c a z i o n e ; e q u i t à e t r a s p a r e n z a : m i s u r e p e r l a p a r i t à d i g e n e r e , l a t r a s p a r e n z a r e t r i b u t i v a e i l c o n t r a s t o a l d u m p i n g c o n t r a t t u a l e .