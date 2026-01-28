R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " O g g i G i o r g i a M e l o n i , a l l ’ i m p r o v v i s o , h a r i t r o v a t o i l c o r a g g i o e d è s c e s a i n S i c i l i a . È a n d a t a i l g i o r n o d o p o l a S c h l e i n , r i n c o r r e n d o g l i e v e n t i e g l i a v v e r s a r i . E d è a n d a t a d o p o l a n o s t r a d e n u n c i a . M a è a n d a t a : s p e r i a m o c h e s i p r e o c c u p i d e l d i s s e s t o e d e l m a l t e m p o e c h e m a g a r i a n n u n c i l a r i a p e r t u r a d i I t a l i a S i c u r a . I l c i c l o n e H a r r y h a f a t t o m a l e a l S u d , m a a n c h e i l m i n i s t r o N e l l o ( M u s u m e c i ) c i h a m e s s o d e l s u o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s .