R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I 1 0 0 m i l i o n i s t a n z i a t i d a l G o v e r n o p e r l e t r e r e g i o n i c o l p i t e d a l c i c l o n e H a r r y s o n o d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t i r i s p e t t o a i d a n n i p r o v o c a t i d a l m a l t e m p o . N e l l a s o l a S i c i l i a i d a n n i s t i m a t i s o n o d i o l t r e u n m i l i a r d o , a c u i v a a g g i u n t o i l d r a m m a d e l l a f r a n a d i N i s c e m i c h e a v e v a m o c h i e s t o v e n i s s e s p e c i f i c a m e n t e a f f r o n t a t o c o n l o s t a t o d i e m e r g e n z a . E v i d e n t e m e n t e l a P r e s i d e n t e M e l o n i s t a s o t t o v a l u t a n d o u n a s i t u a z i o n e g r a v i s s i m a . S e r v o n o i n t e r v e n t i i m p o r t a n t i , s o s p e n s i o n e d e i t r i b u t i , r i s o r s e a d e g u a t e e p r o c e d u r e e f f i c a c i p e r l ’ e m e r g e n z a e l a r i c o s t r u z i o n e c h e d e v e p a r t i r e i m m e d i a t a m e n t e . I n q u e s t i c a s i l a p a u r a p i ù g r a n d e d e l l e p o p o l a z i o n i c o l p i t e è i l s e n s o d i a b b a n d o n o . E n o , q u e s t a n o n è u n a r i s p o s t a a l l ’ a l t e z z a d e l l a s i t u a z i o n e ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o P e p p e P r o v e n z a n o , c h e n e i g i o r n i s c o r s i a v e v a e f f e t t u a t o i s o p r a l l u o g h i n e l l e a r e e c o l p i t e , c o m m e n t a q u a n t o e m a n a t o o g g i d a l C d m .