R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C h i e d i a m o l e d i m i s s i o n i i m m e d i a t e d e l M i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e C i v i l e N e l l o M u s u m e c i . I l d i s a s t r o d i N i s c e m i d i m o s t r a i n m o d o i n e q u i v o c a b i l e l ’ a s s o l u t a i n a d e g u a t e z z a d i N e l l o M u s u m e c i a r i c o p r i r e i l r u o l o d i M i n i s t r o d e l l a P r o t e z i o n e C i v i l e ” . È q u a n t o c h i e d o n o i l v i c e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l p a r t i t o D a v i d e F a r a o n e e l e s e n a t r i c i A n n a m a r i a F u r l a n e D a f n e M u s o l i n o i n u n a p e t i z i o n e l a n c i a t a d a I t a l i a V i v a . O i P e , “ A t e s t i m o n i a r l o – s o t t o l i n e a n o - n o n è s o l t a n t o l ’ i n e f f i c i e n z a m o s t r a t a n e l l a g e s t i o n e d i q u e s t a e m e r g e n z a , m a u n l u n g o e d o c u m e n t a t o i n s i e m e d i d i s a t t e n z i o n i , n o n c u r a n z e e o m i s s i o n i c h e h a n n o g i à c a r a t t e r i z z a t o i c i n q u e a n n i d e l s u o m a n d a t o a l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a e c h e o g g i s i r i p r o p o n g o n o , a g g r a v a t e , a l i v e l l o n a z i o n a l e . D i f r o n t e a u n d i s a s t r o c h e c o l p i s c e u n ’ i n t e r a c o m u n i t à – s i l e g g e n e l l a p e t i z i o n e - u n M i n i s t r o d e l l a R e p u b b l i c a n o n p u ò l i m i t a r s i a c o m m e n t i s u p e r f i c i a l i e d e r e s p o n s a b i l i z z a n t i , m a è c h i a m a t o a p r e v e n i r e , g o v e r n a r e e r i s o l v e r e i d i s a s t r i . C h e c o s a h a f a t t o i l M i n i s t r o M u s u m e c i i n o l t r e t r e a n n i d i G o v e r n o M e l o n i s u l f r o n t e d e l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o ? Q u a s i n u l l a " . " N e s s u n a s t r a t e g i a p r e v e n t i v a s t r u t t u r a t a , n e s s u n a a z i o n e i n c i s i v a . H a s c e l t o d i n o n r i a t t i v a r e l a S t r u t t u r a d i M i s s i o n e “ I t a l i a S i c u r a ” , r i n u n c i a n d o a u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e d i c o o r d i n a m e n t o e p r e v e n z i o n e , l i m i t a n d o s i a i n t e r v e n t i t a r d i v i e d i c h i a r a z i o n i d i c i r c o s t a n z a d o p o o g n i t r a g e d i a . U n a p p r o c c i o g i à v i s t o d u r a n t e i c i n q u e a n n i a l l a g u i d a d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a , c h e n o n p o s s o n o e s s e r e l i q u i d a t i c o n l a f r a s e : “ I o h o f a t t o l a l e g g e u r b a n i s t i c a , d a N i s c e m i n e s s u n o m i h a a v v e r t i t o ” . P e r c h é n o n è v e r o e d è a g l i a t t i c h e n e l 2 0 2 2 i l C o m u n e d i N i s c e m i t r a s m i s e i l P i a n o p e r l ’ A s s e t t o I d r o g e o l o g i c o , n e l q u a l e v e n i v a s e g n a l a t o l ’ a v a n z a m e n t o d e l l a f r a n a p r o p r i o n e l l a z o n a i n c u i s i è p o i v e r i f i c a t o i l d i s a s t r o . A l l o r a p e r c h é , a l m o m e n t o d e l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i p i ù u r g e n t i d a i n s e r i r e n e l P n r r s u l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o 4 6 i n t e r v e n t i , p e r u n t o t a l e d i 9 9 m i l i o n i d i e u r o , l a f r a n a d i N i s c e m i n o n f u i n c l u s a ? N o n s i a m o p i ù n e l c a m p o d e l l ’ e r r o r e , m a d e l l a d i s a t t e n z i o n e s i s t e m i c a , d e l l a s u p e r f i c i a l i t à , d e i g o f f i t e n t a t i v i d i s c a r i c a r e r e s p o n s a b i l i t à e , i n a l c u n i c a s i , d i a f f e r m a z i o n i s m e n t i t e d a i d o c u m e n t i u f f i c i a l i . P e r r i s p e t t o d e l l e c o m u n i t à c o l p i t e , p e r r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i , p e r r i s p e t t o d e l r u o l o f o n d a m e n t a l e c h e l a P r o t e z i o n e C i v i l e d e v e a v e r e i n u n P a e s e f r a g i l e c o m e l ’ I t a l i a , c h i e d i a m o l e d i m i s s i o n i i m m e d i a t e d e l M i n i s t r o N e l l o M u s u m e c i ” .