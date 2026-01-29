R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l M i n i s t r o p e r l a p r o t e z i o n e c i v i l e e l e p o l i t i c h e d e l m a r e N e l l o M u s u m e c i , h a d e l i b e r a t o l ’ u l t e r i o r e s t a n z i a m e n t o d i e u r o 1 1 . 1 3 5 . 0 0 0 p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i r e l a t i v i a l l o s t a t o d ’ e m e r g e n z a g i à d e l i b e r a t o i n c o n s e g u e n z a d e g l i e c c e z i o n a l i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i c h e s i s o n o v e r i f i c a t i n e i g i o r n i d a l 1 9 a l 2 0 o t t o b r e 2 0 2 4 n e l t e r r i t o r i o d e l l ’ i s o l a d i S t r o m b o l i d e l C o m u n e d i L i p a r i i n p r o v i n c i a d i M e s s i n a .