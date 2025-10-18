R o m a , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ L a t e c n o l o g i a m i g l i o r a l a r i s p o s t a r i a b i l i t a t i v a , i l s e g r e t o è m e t t e r e a l c e n t r o i p a z i e n t i , l ' e l e m e n t o c h i a v e p e r p e r m e t t e r l e d i a i u t a r l i c o n c r e t a m e n t e n e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i ” . C o s ì R i c c a r d o Z u c c a r i n o , f i s i a t r a d e l N e M o T r e n t o e d e s p e r t o d e l C e n t r o d i A s c o l t o A i s l a h a s i n t e t i z z a t o i l r u o l o d e l l a t e c n o l o g i a n e l l a c u r a d e l l e m a l a t t i e r a r e d u r a n t e i l s e m i n a r i o ' L i n g u a g g i d e l l a C u r a : S o l o L a v o r a n d o A s s i e m e ' , i n c o r s o a l l ' I t a s F o r u m d i T r e n t o e p r o m o s s o d a A i s l a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ) i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r i S l a ( F o n d a z i o n e i t a l i a n a d i r i c e r c a s u l l a S l a ) e i c e n t r i c l i n i c i N e M o . Z u c c a r i n o h a p r e s e n t a t o u n a s e r i e d i i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e p e r m e d i c i e c a r e g i v e r , c o n u n w o r k s h o p i n t e r a t t i v o e d i m o s t r a z i o n i p r a t i c h e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F b k ( F o n d a z i o n e B r u n o K e s s l e r ) . " L ' i m p o r t a n z a d e l n o n f a r s i s e n t i r e l e p e r s o n e d a s o l e è u n b i s o g n o c o n d i v i s o a l i v e l l o m o n d i a l e – h a s p i e g a t o l ' e s p e r t o , c h e d a u n a n n o r a p p r e s e n t a A i s l a a n c h e n e l b o a r d o f d i r e c t o r s d e l l ’ I n t e r n a t i o n a l A l l i a n c e – e a n c h e n e l l ' a s s o c i a z i o n e p r o p o n i a m o i l m o d e l l o d e l l ' i n t e r d i s c i p l i n a r i t à p e r c h é s i a m o c e r t i c h e s o l o m e t t e n d o s i i n r e t e è p o s s i b i l i d a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a d i c u r a a l l e p e r s o n e a f f e t t e d a S l a e a l l e l o r o f a m i g l i e " .