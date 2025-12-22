R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " V o g l i o r i n g r a z i a r e t u t t i p e r a v e r m i d a t o q u e s t a p o s s i b i l i t à . P o t e r a n d a r e o l t r e i l i m i t i a p p a r e n t i c h e a b b i a m o n o i m a l a t i è p e r m e m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é d e n t r o d i n o i s c o r r e m o l t a v i t a e m o l t o a m o r e . A b b i a m o b i s o g n o d i p o t e r c o m u n i c a r e a l l e p e r s o n e a n c h e a t t r a v e r s o i l g u s t o e l ’ a r t e . E ’ s t a t a u n ’ e s p e r i e n z a m o l t o p o s i t i v a c h e r i f a r e i a l t r e v o l t e " . L o a f f e r m a D a v i d e R a f a n e l l i , p r e s i d e n t e d i S l a F o o d e c o n s i g l i e r e A i s l a e C e n t r i N e M o , i n t e r v e n e n d o a M i l a n o a l C h r i s t m a s p a r t y d e l l ’ a s s o c i a z i o n e , u n e v e n t o c h e h a u n i t o t e c n o l o g i a , c u c i n a d ’ a u t o r e e i m p e g n o s o c i a l e . I n q u e s t a o c c a s i o n e è s t a t a i n f a t t i p r e s e n t a t a l ’ o p e r a d ’ a r t e c r e a t a d a R a f a n e l l i , a t t r a v e r s o l ’ a t t i v i t à c e r e b r a l e , d u r a n t e u n a s s a g g i o g u i d a t o d e i p i a t t i d e g l i c h e f R o b e r t o C a r c a n g i u , M a t t e o C u n s o l o , C r i s t i a n B e n v e n u t o e F a b i o Z a n e t e l l o . L ’ o p e r a r a p p r e s e n t a l a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a c h e i l c o r p o p u ò f e r m a r s i , m a l a m e n t e c o n t i n u a a c r e a r e . N e l c o r s o d e l l a s e r a t a s o n o s t a t i a n n u n c i a t i i r i s u l t a t i d e l l a c a m p a g n a N a t a l e s o l i d a l e 2 0 2 5 . I 4 8 0 m i l a e u r o r a c c o l t i s o s t e r r a n n o p r o g e t t i i n n o v a t i v i d e l C e n t r o c l i n i c o N e M o .