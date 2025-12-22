Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Voglio ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità. Poter andare oltre i limiti apparenti che abbiamo noi malati è per me molto importante perché dentro di noi scorre molta vita e molto amore. Abbiamo bisogno di poter comunicare alle persone anche attraverso il gusto e larte. E stata unesperienza molto positiva che rifarei altre volte". Lo afferma Davide Rafanelli, presidente di SlaFood e consigliere Aisla e Centri NeMo, intervenendo a Milano al Christmas party dellassociazione, un evento che ha unito tecnologia, cucina dautore e impegno sociale. In questa occasione è stata infatti presentata lopera darte creata da Rafanelli, attraverso lattività cerebrale, durante un assaggio guidato dei piatti degli chef Roberto Carcangiu, Matteo Cunsolo, Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello. Lopera rappresenta la dimostrazione concreta che il corpo può fermarsi, ma la mente continua a creare. Nel corso della serata sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025. I 480 mila euro raccolti sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo.