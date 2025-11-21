R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a S l a è u n a p a t o l o g i a e t e r o g e n e a : i d e n t i f i c a r e i v a r i s o t t o g r u p p i s i g n i f i c a i d e n t i f i c a r e i b e r s a g l i t e r a p e u t i c i d a c o l p i r e . P e n s o c h e i l p a s s o p i ù c o n c r e t o d a l 2 0 2 6 s a r à l a s t e s s a t r a s f o r m a z i o n e c h e a b b i a m o v i s t o i n o n c o l o g i a : u n a t e r a p i a d i v e r s a p e r o g n i t i p o d i t u m o r e . P e r c h é a n c h e l a S l a , c o m e i l c a n c r o , n o n è u g u a l e p e r t u t t i . L a t e c n o l o g i a e s i s t e , m a v a s o s t e n u t a " . C o s ì P i e r a P a s i n e l l i , f o n d a t r i c e e d i r e t t r i c e d e l W e i n b e r g A l s C e n t e r a l l a T h o m a s J e f f e r s o n U n i v e r s i t y d i P h i l a d e l p h i a , e m e m b r o d e l ' a d v i s o r y b o a r d d i A r i s l a , l a F o n d a z i o n e i t a l i a n a d i r i c e r c a p e r l a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) , p a r t e c i p a n d o a l l ' e v e n t o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e b e n e f i c e n z a o r g a n i z z a t o d a A i s l a , l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a S l a , ' L a p r o m e s s a 2 0 2 5 ' , a R o m a . P a s i n e l l i a u s p i c a p e r i l 2 0 2 6 " l ' a r r i v o d i t r i a l s e m p r e p i ù m i r a t i , s i a p e r l e p e r s o n e c o n m u t a z i o n i g e n e t i c h e s i a p e r q u e l l e s e n z a m u t a z i o n i n o t e . S i t r a t t a d i s t u d i c l i n i c i f o c a l i z z a t i s u s o t t o g r u p p i d e f i n i t i d a b i o m a r c a t o r i m o l e c o l a r i , i d e n t i f i c a t i g r a z i e a l l e b i o b a n c h e e a l l e a n a l i s i d e l l e f i r m e c e l l u l a r i c h e c a r a t t e r i z z a n o o g n i p i c c o l o s o t t o g r u p p o d i p a z i e n t i " . U n o t t i m i s m o d e t t a t o a n c h e d a i r e c e n t i r i s u l t a t i s c i e n t i f i c i . " F i n o a 2 a n n i f a p e n s a v a m o c h e l a S l a f o s s e u n a m a l a t t i a i n c u r a b i l e - r i c o r d a l a s p e c i a l i s t a - m a l ' e f f i c a c i a d i q a l s o d y , l a p r i m a t e r a p i a c o n t r o l a m u t a z i o n e d e l g e n e S o d - 1 " , l a m u t a z i o n e r e s p o n s a b i l e d e l l a S l a , " h a d i m o s t r a t o c h e s e i n d i v i d u i a m o i l t a r g e t g i u s t o l a S l a p u ò e s s e r e a f f r o n t a t a t e r a p e u t i c a m e n t e " . P e r p e r m e t t e r e a l l a s c i e n z a d i p r o g r e d i r e f i n o a i d e n t i f i c a r e i b e r s a g l i t e r a p e u t i c i c i t a t i d a P a s i n e l l i , s o n o p e r ò n e c e s s a r i " b i o b a n c h e e r e g i s t r i c o o r d i n a t i , t e s t g e n e t i c i a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i , c o l l a b o r a z i o n i s o l i d e e i n v e s t i m e n t i a d e g u a t i " , a p p r o f o n d i s c e P a s i n e l l i c h e c o n c l u d e c o n l ' a u g u r i o " c h e i l 2 0 2 6 s i a l ' a n n o i n c u i a n c h e i n I t a l i a e n t r e r e m o p i e n a m e n t e n e l l ' e r a d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e p e r l a S l a . A n c h e s e c i a r r i v e r e m o u n p a s s o a l l a v o l t a , s a r à u n p a s s o c o n c r e t o e m o l t o i m p o r t a n t e " .