R o m a , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ L a p r o v i n c i a d i T r e n t o v u o l e c o n t i n u a r e i l r a p p o r t o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n i l c e n t r o c l i n i c o N e M o a t t i v o n e l l ' o s p e d a l e r i a b i l i t a t i v o ' V i l l a R o s a ' d i P e r g i n e V a l s u g a n a ” . L o h a d e t t o o g g i M a u r i z i o F u g a t t i , p r e s i d e n t e d e l l a p r o v i n c i a d i T r e n t o , i n o c c a s i o n e d e l s e m i n a r i o ' L i n g u a g g i d e l l a C u r a : S o l o L a v o r a n d o A s s i e m e ' , i n c o r s o a l l ' I t a s F o r u m d i T r e n t o e p r o m o s s o d a A i s l a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ) i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r i S l a ( F o n d a z i o n e i t a l i a n a d i r i c e r c a s u l l a S l a ) e i c e n t r i c l i n i c i N e M o . “ E ' c h i a r o c h e q u a n d o s i r i n n o v a u n a c c o r d o b i s o g n a f a r e t u t t e l e v a l u t a z i o n i t e c n i c h e e a m m i n i s t r a t i v e – h a s p e c i f i c a t o F u g a t t i – d o v e r o s e d a p a r t e d i c h i g e s t i s c e s o l d i p u b b l i c i , m a i l v a l o r e a g g i u n t o c h e i l C e n t r o N e M o h a d a t o e d a r à c i h a c o n v i n t o d e l l a n e c e s s i t à d i c o n t i n u a r e q u e s t o r a p p o r t o ” . I l C e n t r o C l i n i c o N e M o T r e n t o , o p e r a t i v o d a m a r z o 2 0 2 1 p r e s s o l ’ O s p e d a l e r i a b i l i t a t i v o ' V i l l a R o s a ' d i P e r g i n e V a l s u g a n a , è u n o d e i p o c h i e s e m p i i n I t a l i a d i c o g e s t i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o n e l c a m p o d e l l a d i a g n o s i , c u r a e r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a A p s s ( A z i e n d a s a n i t a r i a d e l l a P r o v i n c i a d i T r e n t o ) e F o n d a z i o n e S e r e n a O n l u s . L a s c a d e n z a d e l l ' a c c o r d o d i s p e r i m e n t a z i o n e g e s t i o n a l e , d e l l a d u r a t a d i c i n q u e a n n i , è f i s s a t a a f e b b r a i o 2 0 2 6 . I n p o c h i a n n i N e M o T r e n t o h a r a g g i u n t o u n r i c o n o s c i u t o l i v e l l o d i e c c e l l e n z a e d è s t a t o i n c l u s o n e l l a r e t e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a r i c e r c a e a l l a l o t t a c o n t r o l a S l a .