R o m a , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ L ' h o v i s t o i n p r i m a p e r s o n a c o n l a m a l a t t i a d i m i o p a d r e : l ' a s c o l t o m i g l i o r a l a c u r a d e l p a z i e n t e m a a n c h e q u e l l a d i c h i g l i s t a i n t o r n o , u n a p p r o c c i o f o n d a m e n t a l e p e r s o p p o r t a r e m e g l i o i l c a l v a r i o d i q u e s t a m a l a t t i a " . L o h a d e t t o A n n a B o r z a g a , v o l o n t a r i a d i A i s l a T r e n t i n o e f i g l i a d e l l ' e c o n o m i s t a t r e n t i n o C a r l o B o r z a g a , i n t e r v e n e n d o d u r a n t e i l s e m i n a r i o ' L i n g u a g g i d e l l a C u r a : S o l o L a v o r a n d o A s s i e m e ' , i n c o r s o a l l ' I t a s F o r u m d i T r e n t o e p r o m o s s o d a A i s l a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ) i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r i s l a ( F o n d a z i o n e i t a l i a n a d i r i c e r c a s u l l a S l a ) e i c e n t r i c l i n i c i N e M o . R a c c o n t a n d o c o n c o m m o z i o n e l a m a l a t t i a d e l p a d r e , r i p e r c o r r e n d o a n c h e i l r u o l o d i c h i g l i è s t a t o v i c i n o , d a i m e d i c i a g l i a m i c i , B o r z a g a h a r i c o r d a t o c h e d i e t r o l a r i c e r c a c i s o n o s e m p r e p e r s o n e . “ L ’ e s p e r i e n z a i n d i v i d u a l e d i v e n t a g e s t o c o l l e t t i v o e c o s t r u i s c e f i d u c i a , s e n s o e p r o s s i m i t à ” , h a s p i e g a t o .