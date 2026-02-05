R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n u n c o n t e s t o i n c u i l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e r a p p r e s e n t a n o s e m p r e d i p i ù u n a s f i d a a l i v e l l o e p i d e m i o l o g i c o , c l i n i c o e d e c o n o m i c o , p r e n d e i l v i a a c a d e m y X , u n p e r c o r s o d i a l t a f o r m a z i o n e d e d i c a t o a i n e u r o l o g i m i a s t e n o l o g i , i d e a t o e i s t i t u i t o d a S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t i n c o l l a b o r a z i o n e c o n a r g e n x e c o n f o c u s s p e c i f i c o s u l l e m a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i e s u l l a m i a s t e n i a g r a v e . L ' o b i e t t i v o è c o n t r i b u i r e a c r e a r e l e b a s i p e r f o r m a r e u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i s p e c i a l i s t i c a p a c i n o n s o l t a n t o d i e c c e l l e r e s u l p i a n o c l i n i c o , m a a n c h e d i c o m p r e n d e r e l e d i n a m i c h e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , d e l l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a e d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e i s i s t e m i s a n i t a r i . I l p e r c o r s o , p a t r o c i n a t o d a l l a S i n ( S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ) - s p i e g a u n a n o t a - c o i n v o l g e r à c i r c a 2 5 n e u r o l o g i s p e c i a l i s t i i n m i a s t e n i a g r a v e e s i s v i l u p p e r à n e l c o r s o d e l 2 0 2 6 a t t r a v e r s o i n c o n t r i i n p r e s e n z a o s p i t a t i n e l l e s e d i d i S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t d i M i l a n o e R o m a . I l p r o g r a m m a p r e v e d e 3 m o m e n t i f o r m a t i v i c h e s i t e r r a n n o r i s p e t t i v a m e n t e a f e b b r a i o e s e t t e m b r e a M i l a n o e a d a p r i l e a R o m a , f a v o r e n d o u n c o n f r o n t o c o n t i n u o t r a p a r t e c i p a n t i , f a c u l t y e d e s p e r t i p r o v e n i e n t i d a a m b i t i c l i n i c i , a c c a d e m i c i e m a n a g e r i a l i . " A c a d e m y X - i l l u s t r a M o n i c a O t t o , d i r e t t r i c e s c i e n t i f i c a d e l p r o g r a m m a e d i r e t t r i c e E x e c u t i v e E d u c a t i o n f o r G o v e r n m e n t , H e a l t h a n d N o t f o r P r o f i t D i v i s i o n d i S d a B o c c o n i - n a s c e c o n l ' o b i e t t i v o d i o f f r i r e a i n e u r o l o g i u n p e r c o r s o d i a l t a f o r m a z i o n e c h e i n t e g r i c o m p e t e n z e c l i n i c h e e m a n a g e r i a l i . I l p r o g r a m m a è s t a t o p r o g e t t a t o p e r s u p p o r t a r e i p a r t e c i p a n t i n e l l a c o m p r e n s i o n e d e l l e d i n a m i c h e o r g a n i z z a t i v e e d e c i s i o n a l i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o , f a v o r e n d o u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e a l l a g e s t i o n e d e l l e p a t o l o g i e n e u r o m u s c o l a r i e d e l l a m i a s t e n i a g r a v e " . I n p a r t i c o l a r e , a c a d e m y X p r o p o n e u n p e r c o r s o m a n a g e r i a l e s t r u t t u r a t o v o l t o a r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d i g o v e r n o d e l s i s t e m a s a l u t e , c h e i n t e g r a c o n t e n u t i c l i n i c i a v a n z a t i s u l l e p a t o l o g i e n e u r o m u s c o l a r i e s u l l a m i a s t e n i a g r a v e , d a l l a g o v e r n a n c e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e a l l e p o l i t i c h e d e l f a r m a c o , d a l l a r i c e r c a c l i n i c a a l l a v a l u t a z i o n e d e l l e e v i d e n z e c l i n i c h e e d e c o n o m i c h e f i n o a l l ' e v o l u z i o n e d e l l a d i g i t a l h e a l t h e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t e a l l a p r a t i c a n e u r o l o g i c a . L ' o b i e t t i v o - c h i a r i s c o n o g l i o r g a n i z z a t o r i - è o f f r i r e a i p a r t e c i p a n t i u n a v i s i o n e a m p i a e m u l t i d i s c i p l i n a r e , i n c u i l e c o n o s c e n z e c l i n i c h e s i i n s e r i s c o n o a l l ' i n t e r n o d i u n s o l i d o i m p i a n t o m a n a g e r i a l e , c o n s e n t e n d o d i c o m p r e n d e r e i m e c c a n i s m i d e c i s i o n a l i e o r g a n i z z a t i v i c h e r e g o l a n o l ' a c c e s s o a l l ' i n n o v a z i o n e e l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i . I n q u e s t o s e n s o , a c a d e m y X i n t e n d e a c c o m p a g n a r e i n e u r o l o g i n e l l o s v i l u p p o d i s t r u m e n t i u t i l i a d a f f r o n t a r e l e s f i d e c l i n i c h e e d i s i s t e m a c h e c a r a t t e r i z z a n o l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i , t r a c u i l a m i a s t e n i a g r a v e . " O g g i l a n e u r o l o g i a r a p p r e s e n t a u n a s f i d a c o m p l e s s a p e r i l m o n d o s c i e n t i f i c o p o i c h é n o n è p i ù s u f f i c i e n t e u n a p r e p a r a z i o n e e s c l u s i v a m e n t e c l i n i c a " , s o t t o l i n e a R a f f a e l e I o r i o , n e u r o l o g o d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o A g o s t i n o G e m e l l i I r c c s d i R o m a e r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d e l p r o g e t t o . " E ' f o n d a m e n t a l e i n f a t t i c o m p r e n d e r e i l f u n z i o n a m e n t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , i m e c c a n i s m i d i g o v e r n a n c e e l e p o l i t i c h e d e l f a r m a c o c h e r e g o l a n o l ' a c c e s s o a l l e t e r a p i e . I n q u e s t o s e n s o - p r o s e g u e - i l p e r c o r s o d i a c a d e m y X a s s u m e u n v a l o r e s t r a t e g i c o , p o i c h é p e r m e t t e d i a c q u i s i r e c o m p e t e n z e c h i a v e p e r i n t e r p r e t a r e i n m o d o p i ù c o n s a p e v o l e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i e a c o n t r i b u i r e a t t i v a m e n t e a l l o s v i l u p p o d i p e r c o r s i d i c u r a s o s t e n i b i l i , e q u i e r e a l m e n t e o r i e n t a t i a l p a z i e n t e " . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è d e d i c a t a a l l a m i a s t e n i a g r a v e , p a t o l o g i a r a r a e c o m p l e s s a c h e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t o e g u i d a t o d a i d a t i , n o n c h é u n a s t r e t t a i n t e g r a z i o n e t r a c o m p e t e n z e c l i n i c h e e o r g a n i z z a t i v e . " L a g e s t i o n e d e l l a m i a s t e n i a g r a v e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o s e m p r e p i ù i n t e g r a t o , i n c u i l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a e t e c n o l o g i c a s i a f f i a n c h i a l l a p r a t i c a c l i n i c a e a l l a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e d e l p a z i e n t e " , e v i d e n z a L o r e n z o M a g g i , n e u r o l o g o d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n e u r o l o g i c o C a r l o B e s t a d i M i l a n o e r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d e l p r o g e t t o . " I n t e g r a r e m e d i c i n a , d a t i e n u o v e t e c n o l o g i e - a g g i u n g e - s i g n i f i c a m i g l i o r a r e l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e i t r a t t a m e n t i , l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a e l a c a p a c i t à d i r i s p o n d e r e i n m o d o e f f i c a c e a u n a p a t o l o g i a c o m p l e s s a " . L a p a t o l o g i a r a p p r e s e n t a u n a s f i d a r i l e v a n t e d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o , s i a p e r l ' i m p a t t o c h e h a s u l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i p a z i e n t i , s i a s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i p e r c o r s i d i c u r a . " C o m e a z i e n d a c h e s i o c c u p a d i p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e e f o r t e m e n t e o r i e n t a t a a l l ' i n n o v a z i o n e - a f f e r m a F a b r i z i o C e l i a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i a r g e n x I t a l i a - s e n t i a m o f o r t e l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n t r i b u i r e a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , g r a z i e a n c h e a p r o g e t t i c o m e a c a d e m y X c h e , a t t r a v e r s o u n a f o r m a z i o n e d i a l t o l i v e l l o , è i n g r a d o d i f a v o r i r e u n a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e a b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i e d e l S s n . C r e d i a m o i n f a t t i c h e i n v e s t i r e n e l l a f o r m a z i o n e s i g n i f i c h i c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a m i g l i o r a r e l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e c o n m i a s t e n i a g r a v e e a c o s t r u i r e u n s i s t e m a s e m p r e p i ù o r i e n t a t o a l v a l o r e e a i b i s o g n i d e i p a z i e n t i " .