R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S o l o i l 1 0 % d i p a z i e n t i " c o n m a l a t t i a d i C r o h n " c o n o s c e l a d i e t a d i e s c l u s i o n e e s o l o u n a p i c c o l a p e r c e n t u a l e l a s e g u e . M o l t o s p e s s o n o n s a n n o c o s a m a n g i a r e , f a n n o l e d i e t e p i ù d i s p a r a t e e , a v o l t e , d i e t e d i e l i m i n a z i o n e n o n c o n t r o l l a t e c h e p o s s o n o p e g g i o r a r e l o s t a t o d i m a l n u t r i z i o n e , q u i n d i i n f i c i a r e a n c h e q u e l l o c h e è i l d e c o r s o c l i n i c o " . C o s ì F e r d i n a n d o D ' A m i c o , g a s t r o e n t e r o l o g o d e l l ' U n i t à d i G a s t r o e n t e r o l o g i a e d E n d o s c o p i a d i g e s t i v a d e l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o , c o m m e n t a i r i s u l t a t i d e l l a s u r v e y r e a l i z z a t a n e l c e n t r o l o m b a r d o p e r v a l u t a r e i l r u o l o d e l l a d i e t a n e l l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a d i C r o h n , l i e v e m o d e r a t a e m o d e r a t a s e v e r a . S i t r a t t a i n f a t t i d i " u n a s p e t t o c h e s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù c r u c i a l e n e l l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i c o n C r o h n - s p i e g a l o s p e c i a l i s t a - p e r c h é c ' è e v i d e n z a c h e l a d i e t a p o s s a a v e r e u n r u o l o n e l l a g e s t i o n e d e l l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a " . D a l l ' i n d a g i n e " s u o l t r e 2 0 0 p a z i e n t i - c o n t i n u a D ' A m i c o - è e m e r s a c h e s o l o i n u n a p i c c o l a p r o p o r z i o n e d i c a s i è p o s s i b i l e a v e r e u n a c c e s s o d i r e t t o a l l a v a l u t a z i o n e d i e t i s t i c a e n u t r i z i o n a l e . Q u e s t o , m o l t o s p e s s o , è d o v u t o a l l a m a n c a n z a d e l l a f i g u r a d e l d i e t i s t a a l l ' i n t e r n o d e l l ' é q u i p e . E ' n e c e s s a r i o q u i n d i s e n s i b i l i z z a r e g l i o s p e d a l i e l e d i r e z i o n i s a n i t a r i e s u l l ' i m p o r t a n z a e s u l r u o l o c h e l a g e s t i o n e d e l l a d i e t a h a i n q u e s t i p a z i e n t i " . U n o d e i s i n t o m i p i ù f r e q u e n t e m e n t e r i f e r i t i d a c h i s o f f r e d i C r o h n " è l a f a t i c a , l a s t a n c h e z z a - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - Q u e s t o s i n t o m o è a s s o c i a t o m o l t o s p e s s o a l l a p e r s i s t e n t e a t t i v i t à d i m a l a t t i a , q u i n d i a l l a p r e s e n z a d i i n f i a m m a z i o n e c h e f a s ì c h e l ' i n t e s t i n o n o n s v o l g a b e n e i l p r o p r i o r u o l o . L a d i e t a h a v e r a m e n t e u n r u o l o i m p o r t a n t e . L ' u t i l i z z o d e l l a d i e t a c o m e a r m a t e r a p e u t i c a è a s s o d a t o i n c a m p o p e d i a t r i c o d o v e , g e n e r a l m e n t e , è l a p r i m a s c e l t a t e r a p e u t i c a . N e l p a z i e n t e a d u l t o i n i z i a m o a d a v e r e s e m p r e p i ù e v i d e n z e c h e c i d i m o s t r a n o c o m e p o s s a d a r e u n b e n e f i c i o i n t e r m i n i d i m i g l i o r a m e n t o d e i s i n t o m i e r e m i s s i o n e d i m a l a t t i a " . P r o p r i o p e r q u e s t o " è f o n d a m e n t a l e - r i m a r c a i l g a s t r o e n t e r o l o g o - c h e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a d i C r o h n a b b i a n o d e i p e r c o r s i s t r u t t u r a t i e c h e c i p o s s a e s s e r e u n a p e r s o n a d i r i f e r i m e n t o , u n o s p e c i a l i s t a , u n d i e t i s t a , a l l ' i n t e r n o d e l l ' é q u i p e , c h e p o s s a s e g u i r e a n c h e q u e s t o a s p e t t o c h e è i m p o r t a n t e c o m e i l m o n i t o r a g g i o e i l t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o . E ' v e r a m e n t e c r u c i a l e s t i m o l a r e q u e s t o a s p e t t o , d i f f o n d e r e q u e s t e i n f o r m a z i o n i " . S e c o n d o D ' A m i c o , c a m p a g n e c o m e P i ù C r o h n s a p e v o l i p r o m o s s a d a M o d u l e n - a l i m e n t o a f i n i m e d i c i s p e c i a l i d i N e s t l é H e a l t h S c i e n c e - " c o n s e n t o n o d i i m p l e m e n t a r e l a c o n o s c e n z a d e i p a z i e n t i i n m e r i t o a l l ' u t i l i z z o d i q u e s t e d i e t e p e r l a m a l a t t i a d i C r o h n , d i a d o t t a r e p i ù s p e s s o q u e s t e d i e t e e d i m i g l i o r a r e s i a l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i s i a i l c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a i n t e s t i n a l e " .