Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Nel 2026 "partirà un grandissimo cantiere in cui saranno coinvolti non solo gli iscritti ma chiunque vorrà partecipare per costruire il progetto di governo per un'Italia migliore, per cambiare questo nostro Paese con riforme che servono ai cittadini e non alla casta dei politici". "Poi lo porteremo alle altre forze politiche per costruire un progetto di cambiamento da condividere insieme". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, in un video sui social.
M5S: Conte, 'nel 2026 cantiere aperto per progetto governo'
30 dicembre, 2025 • 16:40