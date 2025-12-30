R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 6 " p a r t i r à u n g r a n d i s s i m o c a n t i e r e i n c u i s a r a n n o c o i n v o l t i n o n s o l o g l i i s c r i t t i m a c h i u n q u e v o r r à p a r t e c i p a r e p e r c o s t r u i r e i l p r o g e t t o d i g o v e r n o p e r u n ' I t a l i a m i g l i o r e , p e r c a m b i a r e q u e s t o n o s t r o P a e s e c o n r i f o r m e c h e s e r v o n o a i c i t t a d i n i e n o n a l l a c a s t a d e i p o l i t i c i " . " P o i l o p o r t e r e m o a l l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e p e r c o s t r u i r e u n p r o g e t t o d i c a m b i a m e n t o d a c o n d i v i d e r e i n s i e m e " . L o d i c e i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , i n u n v i d e o s u i s o c i a l .