R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a s p e s a m e s s a i n c a m p o p e r r i c e r c a e s v i l u p p o d i f a r m a c i d i p r e c i s i o n e p e r p a t o l o g i e r a r e m e r i t a u n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e . I c o s t i i n i z i a l i p o s s o n o e s s e r e p i ù a l t i , m a l a r e s a i n p r o s p e t t i v a è m o l t o s o d d i s f a c e n t e s e g l i i n v e s t i m e n t i v e n g o n o f a t t i n e i m o d i e n e i t e m p i g i u s t i " . C o s ì G u i d o Q u i n t i n o L i r i s ( F d i ) , m e m b r o d e l l a V C o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l S e n a t o , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o ' T u t e l a d e l p a z i e n t e c o n m a l a t t i e r a r e : l a m i a s t e n i a g r a v i s c o m e p a r a d i g m a ' , o r g a n i z z a t o a R o m a e p r o m o s s o d a O m a r - O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e , c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i U c b P h a r m a . " A f f r o n t a r e q u e s t e p a t o l o g i e c o n l e s c o p e r t e s c i e n t i f i c h e e t e c n o l o g i c h e c h e a b b i a m o o g g i a d i s p o s i z i o n e - s o t t o l i n e a L i r i s - m e t t e i n c o n d i z i o n i i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e d i n o n e s s e r e i n f l a z i o n a t o " , p e r q u e s t o " i n t e r v e n i r e p r i m a e m e g l i o s i g n i f i c a d a r e q u a l i t à d i v i t a a l p a z i e n t e e u n ' o p p o r t u n i t à i n p i ù i n t e r m i n i d i g u a r i g i o n e . I n o l t r e - c o n c l u d e - v i e n e d a t a u n a p r o s p e t t i v a d i m a g g i o r e t e n u t a d i c o n t i p u b b l i c i a u n a n a z i o n e c h e d e v e r i v e d e r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e c o s ì c o m e l o c o n o s c i a m o a l l a l u c e d i u n a p l a t e a d i r i f e r i m e n t o c h e è c a m b i a t a e d i p a t o l o g i e n u o v e e r a r e c h e m e r i t a n o d i e s s e r e a f f r o n t a t e a l l a s t e s s a m a n i e r a " .