( T e c n o l o g i a ) - U n ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e n o n s i l i m i t a a c a l c o l a r e m o s s e , m a n e s p i e g a i l s i g n i f i c a t o s t r a t e g i c o i n t e m p o r e a l e e c o n u n l i n g u a g g i o c h i a r o . È q u e s t a l ' e s s e n z a d i S h a s h G u r u , u n r i v o l u z i o n a r i o p r o g r a m m a d i s c a c c h i s v i l u p p a t o d a A l e s s a n d r o L i b r a l e s s o , s t u d e n t e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , s o t t o l a g u i d a d e l p r o f e s s o r P a o l o C i a n c a r i n i e c o n i l s u p p o r t o t e c n o l o g i c o d i I n t e l . I l p r o g e t t o , n a t o c o m e t e s i d i l a u r e a , s e g n a u n p a s s o d e c i s i v o n e l s u p e r a m e n t o d e i l i m i t i d e i t r a d i z i o n a l i m o t o r i s c a c c h i s t i c i , p o r t a n d o l ' A I d a s e m p l i c e c a l c o l a t r i c e a v e r o e p r o p r i o s t r u m e n t o d i d a t t i c o . U n i b r i d o t e c n o l o g i c o p e r u n a n u o v a e s p e r i e n z a I l c u o r e d i S h a s h G u r u è u n a c o m b i n a z i o n e i n e d i t a : u n a v e r s i o n e p e r s o n a l i z z a t a d e l m o t o r e S t o c k f i s h — u n o d e i p i ù p o t e n t i a l m o n d o — c o n u n m o d e l l o l i n g u i s t i c o g e n e r a t i v o . " I m o t o r i s c a c c h i s t i c i t r a d i z i o n a l i d i c o n o c h e m o s s a f a r e , m a r a r a m e n t e s p i e g a n o i l p e r c h é , " h a s p i e g a t o A l e s s a n d r o L i b r a l e s s o , s o t t o l i n e a n d o l ' o b i e t t i v o d e l s u o p r o g e t t o . " S h a s h G u r u c o l m a q u e s t a l a c u n a : i n t e r p r e t a l a p o s i z i o n e s u l l a s c a c c h i e r a e s p i e g a l a s t r a t e g i a c o n p a r o l e s e m p l i c i , p r o p r i o c o m e f a r e b b e u n b r a v o i n s e g n a n t e . " S h a s h G u r u a n a l i z z a l a m o s s a d i u n P e d o n e b i a n c o a l l ' i n i z i o d i u n a p a r t i t a . ( C r e d i t : I n t e l C o r p o r a t i o n ) F o n d a m e n t a l e p e r i l s u c c e s s o d e l p r o g e t t o è s t a t o i l c o n t r i b u t o d i I n t e l , c h e h a r e s o p o s s i b i l e l ' e s e c u z i o n e d e l s o f t w a r e i n l o c a l e s u i n u o v i p r o c e s s o r i I n t e l C o r e U l t r a 2 0 0 V d o t a t i d i N P U i n t e g r a t a . Q u e s t a a r c h i t e t t u r a c o n s e n t e d i e s e g u i r e c o m p l e s s i c a l c o l i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i r e t t a m e n t e s u l P C , g a r a n t e n d o p r e s t a z i o n i e l e v a t e s e n z a d i p e n d e r e d a l c l o u d . " I l g i o c a t o r e c h e s i p r e p a r a a u n t o r n e o n o n v u o l e c h e l e p r o p r i e a n a l i s i v e n g a n o a r c h i v i a t e o n l i n e , " h a o s s e r v a t o A l e s s a n d r o P a l l a , S e n i o r S t a f f D e e p L e a r n i n g E n g i n e e r d i I n t e l . " L a p o s s i b i l i t à d i f a r g i r a r e q u e s t i s i s t e m i s u l p r o p r i o P C g a r a n t i s c e u n l i v e l l o d i p r i v a c y a s s o l u t o , u n i t o a u n a p o t e n z a d i c a l c o l o s u f f i c i e n t e p e r a n a l i s i i n t e m p o r e a l e . " L ' a f f i d a b i l i t à d e l s i s t e m a è s t a t a u n a p r i o r i t à a s s o l u t a . G r a z i e a u n f i n e - t u n i n g m i r a t o , i l t e a m h a r i d o t t o d r a s t i c a m e n t e l e " a l l u c i n a z i o n i " t i p i c h e d e i m o d e l l i l i n g u i s t i c i , u n e n d o l a c r e a t i v i t à d e l m o d e l l o g e n e r a t i v o a l l a p r e c i s i o n e a n a l i t i c a d e l m o t o r e s c a c c h i s t i c o . I l r i s u l t a t o s o n o r i s p o s t e n o n s o l o c h i a r e , m a a n c h e c o e r e n t i e a f f i d a b i l i . U n b a n c o d i p r o v a u n i c o : i l t o r n e o d e l l ' A l m a M a t e r P e r l a p r i m a v o l t a , S h a s h G u r u s a r à u t i l i z z a t o i n u n c o n t e s t o c o m p e t i t i v o : l ’ A l m a M a t e r U n i v e r s i t y C h e s s T o u r n a m e n t , i n p r o g r a m m a d a l 1 2 a l 1 4 s e t t e m b r e a B o l o g n a . I l t o r n e o v e d r à i n g a r a d i c i o t t o s q u a d r e u n i v e r s i t a r i e , c o m p o s t e d a c i r c a 7 0 g i o c a t o r i e d o c e n t i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o , i n c l u s i S t a t i U n i t i , G i a p p o n e e U z b e k i s t a n . L ' e v e n t o , t r a s m e s s o i n d i r e t t a s u C h e s s . c o m , o f f r i r à a l p u b b l i c o u n ' e s p e r i e n z a s e n z a p r e c e d e n t i , c o n l ' A I c h e r a c c o n t e r à i l " p e r c h é " d i e t r o o g n i m o s s a . O l t r e a f u n g e r e d a c o m m e n t a t o r e s t r a t e g i c o , S h a s h G u r u s a r à i l p r i m o s i s t e m a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l m o n d o i n c a r i c a t o d i a s s e g n a r e u n p r e m i o s c a c c h i s t i c o . A n a l i z z e r à l e p a r t i t e p e r a t t r i b u i r e i l r i c o n o s c i m e n t o p e r l a " p a r t i t a p i ù b e l l a , " p r e m i a n d o c o m b i n a z i o n i s p e t t a c o l a r i , s a c r i f i c i c r e a t i v i e f i n a l i a v v i n c e n t i . U n c o m p i t o t r a d i z i o n a l m e n t e r i s e r v a t o a e s p e r t i u m a n i , o r a a f f i d a t o a u n ' A I c a p a c e d i u n i r e r i g o r e a n a l i t i c o e c a p a c i t à e s p l i c a t i v a . U n f u t u r o i n c u i l ' A I m i g l i o r a l ' u o m o P a o l o C i a n c a r i n i , p r o f e s s o r e a l D i p a r t i m e n t o d i I n f o r m a t i c a – S c i e n z a e I n g e g n e r i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a e i d e a t o r e d e l t o r n e o , h a r i c o r d a t o c o m e i l l e g a m e t r a s c a c c h i e i n f o r m a t i c a s i a r a d i c a t o n e l l a s t o r i a s t e s s a d e l l a d i s c i p l i n a . “ D a g l i e s p e r i m e n t i d e l s e c o n d o d o p o g u e r r a f i n o a l l a c e l e b r e s f i d a d e l 1 9 9 7 t r a i l c a m p i o n e d e l m o n d o G a r r y K a s p a r o v e i l s u p e r c o m p u t e r I B M D e e p B l u e , c h e p e r l a p r i m a v o l t a o t t e n n e u n a v i t t o r i a c l a m o r o s a c o n t r o u n e s s e r e u m a n o , g l i s c a c c h i h a n n o r a p p r e s e n t a t o u n b a n c o d i p r o v a p r i v i l e g i a t o p e r l a r i c e r c a ” , h a d e t t o . “ D o p o u n a f a s e d i r a l l e n t a m e n t o , l ’ a r r i v o d i n u o v e t e c n i c h e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e – i n p a r t i c o l a r e c o n i p r o g r e s s i s v i l u p p a t i d a G o o g l e – h a r i a c c e s o l ’ i n t e r e s s e s c i e n t i f i c o , p o r t a n d o i p r o g r a m m i a u n l i v e l l o p e r s i n o s u p e r i o r e r i s p e t t o a i m i g l i o r i s o f t w a r e d i d i e c i a n n i f a ” . S e c o n d o C i a n c a r i n i , o g g i l a s f i d a n o n è t a n t o a v e r e m a c c h i n e “ p e r f e t t e ” c h e g i o c a n o m e g l i o d e l l ’ u o m o , q u a n t o c o s t r u i r e s i s t e m i c a p a c i d i d i a l o g a r e , s p i e g a r e l e p r o p r i e s c e l t e e r e n d e r e t r a s p a r e n t e i l l o r o f u n z i o n a m e n t o , e v i t a n d o q u e l l a “ s c a t o l a n e r a ” c h e s o l l e v a i n e v i t a b i l i q u e s t i o n i e t i c h e e d i a f f i d a b i l i t à . “ G l i s c a c c h i r e s t a n o u n t e r r e n o s t r a o r d i n a r i o p e r s p e r i m e n t a r e , u n l a b o r a t o r i o i n c u i s i i n t r e c c i a n o l o g i c a , s t a t i s t i c a e c r e a t i v i t à , e c h e c o n t i n u a a s t i m o l a r e n u o v e r i c e r c h e n e l l ’ e r a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ” , h a c o n c l u s o . L ' i n i z i a t i v a c o n f e r m a c h e " m o l t e a p p l i c a z i o n i d e l l ’ A I s e r v o n o n o n a s u p e r a r e l ’ u o m o , m a a m i g l i o r a r l o . Q u e s t o s i s t e m a d i m o s t r a c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o s s a d i v e n t a r e u n s u p p o r t o d i d a t t i c o e c r e a t i v o , m e t t e n d o a l c e n t r o l a p e r s o n a , " h a s o t t o l i n e a t o A l e s s a n d r o P a l l a , S e n i o r S t a f f D e e p L e a r n i n g E n g i n e e r d i I n t e l . I l t o r n e o d i B o l o g n a s i t r a s f o r m a c o s ì i n u n l a b o r a t o r i o p e r i l f u t u r o , d o v e g l i s c a c c h i d i v e n t a n o u n t e r r e n o d i s p e r i m e n t a z i o n e p r i v i l e g i a t o n o n p i ù s o l o p e r m i s u r a r e l a f o r z a d e l l e m a c c h i n e , m a p e r t e s t a r e l a l o r o c a p a c i t à d i m e t t e r e a l c e n t r o l a p e r s o n a , l ' a p p r e n d i m e n t o e l a c r e s c i t a . A l e x a n d e r A l e k h i n e , f a m o s i s s i m o c a m p i o n e d e l m o n d o d i s c a c c h i , n o t o p e r l a s u a a t t i t u d i n e d i e t e r n o e s p l o r a t o r e e c o n v i n t o c h e o g n i p o s i z i o n e s u l l a s c a c c h i e r a n a s c o n d e s s e i n f i n i t e o p p o r t u n i t à , a f f e r m ò : " I l p i ù g r a n d e e r r o r e i n u n a p a r t i t a a s c a c c h i n o n è u n e r r o r e c l a m o r o s o , m a i l p e n s i e r o c h e u n a m o s s a s i a l a s o l a p o s s i b i l e . " Q u e s t a m a s s i m a , c h e s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a d i u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a e c r e a t i v a , s i r i f l e t t e o g g i i n m o d o i n e d i t o n e l p r o g e t t o S h a s h G u r u . G r a z i e a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , g i o c a t o r i e a p p a s s i o n a t i n o n d o v r a n n o p i ù a f f i d a r s i s o l o a l p r o p r i o i n t u i t o , m a p o t r a n n o e s p l o r a r e t u t t e l e p o s s i b i l i a l t e r n a t i v e e c o m p r e n d e r e a f o n d o c o n s e g u e n z e e v a l e n z a d i o g n i s c e l t a .