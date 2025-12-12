R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V i v i a m o u n ' e p o c a d i s e m p r e p i ù s e r r a t a c o m p e t i z i o n e g l o b a l e , c h e h a p o r t a t o n o n s o l o a i n e d i t e t e n s i o n i c o m m e r c i a l i , m a a n c h e a l p i ù a l t o n u m e r o d i c o n f l i t t i i n c o r s o d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . S i t r a t t a d i c r i s i a c u i t e d a l l ’ e m e r s i o n e d i r o m p e n t e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n o g n i a m b i t o d e l l a n o s t r a v i t a . A f f r o n t a r e q u e s t e n u o v e s f i d e r i c h i e d e s o l u z i o n i r a p i d e , i n n o v a t i v e e d e f f i c a c i . E ' p e r q u e s t o c h e h o v o l u t o u n a p r o f o n d a r i f o r m a d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i , c h e e n t r e r à i n v i g o r e i l p r i m o g e n n a i o 2 0 2 6 p e r f a r e i n m o d o c h e l a F a r n e s i n a s i a s e m p r e a l p a s s o c o n i t e m p i e p e r m e t t e r e a l l ’ I t a l i a d i g i o c a r e u n r u o l o d i p r i m o p i a n o s u l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e " . L o s c r i v e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i n e l l ' i n t e r v e n t o p e r l a 3 5 e s i m a e d i z i o n e d e l L i b r o d e i F a t t i d e l l ' A d n k r o n o s , i n l i b r e r i a d a l 4 d i c e m b r e c o n u n a c r o n o l o g i a a m p l i a t a a l 3 1 o t t o b r e 2 0 2 5 . " L e p a r o l e d ' o r d i n e d e l l a n u o v a F a r n e s i n a s a r a n n o s e m p l i f i c a z i o n e , r a z i o n a l i z z a z i o n e e s b u r o c r a t i z z a z i o n e - s p i e g a T a j a n i - A u n a D i r e z i o n e d e d i c a t a a t e m i p o l i t i c i e d i s i c u r e z z a s e n e a f f i a n c h e r à u n a d e d i c a t a a l l e q u e s t i o n i e c o n o m i c h e , l a n u o v a ' D i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l a c r e s c i t a e l a p r o m o z i o n e d e l l e e s p o r t a z i o n i ' . I n o l t r e , n a s c e r à l a ' D i r e z i o n e G e n e r a l e p e r l e q u e s t i o n i c i b e r n e t i c h e , l ’ i n f o r m a t i c a e l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a ' . S i t r a t t a d i n o v i t à f o n d a m e n t a l i , c h e i n d i r i z z e r a n n o s e m p r e d i p i ù l a n o s t r a p o l i t i c a e s t e r a a l l a c r e s c i t a , a l l ’ e f f i c i e n z a e a l l ’ o p e r a t i v i t à . I n u n m o n d o c h e c o r r e è i n f a t t i i n d i s p e n s a b i l e d o t a r s i d e l l e p i ù d i v e r s e c o m p e t e n z e . N e l 2 0 2 5 a b b i a m o a s s u n t o q u a s i 1 . 0 0 0 f u n z i o n a r i e a s s i s t e n t i c o n c o m p e t e n z e i n f o r m a t i c h e e i n c a m p o c o m m e r c i a l e , e a l t r i n e a s s u m e r e m o n e l p r o s s i m o f u t u r o c o n b a n d i p e r e l e v a t e p r o f e s s i o n a l i t à . N o n s o l o . I l c o n c o r s o d i p l o m a t i c o s a r à p r e s t o a p e r t o a t u t t i i g i o v a n i c h e a b b i a n o c o n s e g u i t o u n a l a u r e a m a g i s t r a l e " . " C o n l a r i f o r m a a v v i e r e m o i n f i n e u n a p r o f o n d a s e m p l i f i c a z i o n e d i t u t t e l e p r o c e d u r e a m m i n i s t r a t i v e p e r o f f r i r e s e r v i z i s e m p r e p i ù e f f i c a c i e p u n t u a l i a c i t t a d i n i e i m p r e s e ' ' , a g g i u n g e i l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a . ' ' P e n s o , a d e s e m p i o , a l p o t e n z i a m e n t o d e l l e a t t i v i t à a f a v o r e d e l l e e s p o r t a z i o n i , c h e v o g l i a m o p o r t a r e a 7 0 0 m i l i a r d i e n t r o l a f i n e d e l l a l e g i s l a t u r a . S i a m o , i n f a t t i , u n a p o t e n z a m o n d i a l e d e l l ’ e x p o r t : c o n 6 2 3 , 5 m i l i a r d i n e l 2 0 2 4 l ’ I t a l i a è d i v e n t a t a i l s e s t o e s p o r t a t o r e m o n d i a l e e l a s e c o n d a e c o n o m i a a l m o n d o ( l a p r i m a i n U e ) p e r d i v e r s i f i c a z i o n e m e r c e o l o g i c a d i b e n i d e s t i n a t i a l r e s t o d e l m o n d o . S e r v i r e l ’ I t a l i a r i c h i e d e a t u t t i d e d i z i o n e e v i s i o n e . A b b i a m o m e t e a m b i z i o s e d a r a g g i u n g e r e e s o n o c e r t o c h e l o f a r e m o g r a z i e a l l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o d e l l e m i g l i o r i r i s o r s e d e l m i n i s t e r o c h e h o l ’ o n o r e d i d i r i g e r e n e l l ’ i n t e r e s s e d e l P a e s e " , c o n c l u d e i l m i n i s t r o .