R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t e o r e g l i a l c h i m i s t i d i M e l o n i s t a n n o s t u d i a n d o p e r i n d i v i d u a r e u n a c o m p l e s s a e a r t i f i c i o s a f o r m u l a e l e t t o r a l e , i l M e l o n c e l l u m , c h e p e r m e t t a a l l a d e s t r a d i g a r a n t i r s i d i v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i , e d i o t t e n e r e u n a s o l i d a m a g g i o r a n z a p a r l a m e n t a r e , p u r n o n a v e n d o l a m a g g i o r a n z a d e i v o t i " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " U n a r i f o r m a F r a n k e n s t e i n : u n p r o p o r z i o n a l e c h e p e r ò a b b i a u n e f f e t t o i p e r m a g g i o r i t a r i o s p r o p o s i t a t o e i r r a g i o n e v o l e g r a z i e a u n s u p e r p r e m i o c h e n o n h a e g u a l i n e l m o n d o . D i c o n o d i e s s e r e p e r i l p o p o l o , m a t o l g o n o a i c i t t a d i n i q u a l s i a s i d i r i t t o d i s c e g l i e r e . C o n f o n d o n o d e m o c r a z i a e p l e b i s c i t a r i s m o , c h e i n f a t t i s t a n n o p e r s e g u e n d o c o n l ’ o b b r o b r i o i s t i t u z i o n a l e d e l n o m e d e l ' c a n d i d a t o P r e m i e r ' n e l l a s c h e d a , c o n c u i p r o v a n o a d i l l u d e r e i c i t t a d i n i c h e i l l o r o v o t o c o n t i q u a l c o s a , m e n t r e l a v o r a n o a f f i n c h é n o n c o n t i p i ù n u l l a ” .