M i l a n o , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A m a i l c a l d o e l ' u m i d i t à e p r e d i l i g e c o n d u t t u r e i d r i c h e e c o n d i z i o n a t o r i , d o v e s i r i p r o d u c e p i ù r a p i d a m e n t e . L a l e g i o n e l l o s i è u n ' i n f e z i o n e , c a u s a t a d a l b a t t e r i o L e g i o n e l l a p n e u m o p h i l a , d i c u i s o n o n o t e p i ù d i 6 0 s p e c i e d i v e r s e s u d d i v i s e i n 7 1 s i e r o t i p i , r e s p o n s a b i l e d i u n a f o r m a d i p o l m o n i t e b a t t e z z a t a c o m e m o r b o d e i l e g i o n a r i n e l 1 9 7 6 , d o p o c h e u n ' e p i d e m i a s i d i f f u s e t r a i p a r t e c i p a n t i a l r a d u n o d e l l a L e g i o n e A m e r i c a n a a l B e l l e v u e S t r a t f o r d H o t e l d i P h i l a d e l p h i a . I n q u e l l ' o c c a s i o n e l a m a l a t t i a f u c o n t r a t t a d a 2 2 1 p e r s o n e , c o n 3 4 m o r t i . L a f o n t e d i c o n t a m i n a z i o n e f u i d e n t i f i c a t a n e l s i s t e m a d ' a r i a c o n d i z i o n a t a d e l l ' a l b e r g o . L a p a t o l o g i a t o r n a o r a a f a r p a r l a r e d i s é a M i l a n o , d o v e i n z o n a S a n S i r o s o n o s t a t i r e g i s t r a t i 1 1 c a s i , ( t u t t e p e r s o n e c h e p r e s e n t a n o f a t t o r i d i r i s c h i o p r e d i s p o n e n t i p e r l ' i n f e z i o n e , h a p r e c i s a t o l ' A t s ) , u n a p e r s o n a è d e c e d u t a e , a t t u a l m e n t e , 8 s o n o r i c o v e r a t e . I n I t a l i a , c o m e r i p o r t a l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à i n u n f o c u s o n l i n e , n e g l i u l t i m i t r e n t ' a n n i i l n u m e r o d i c a s i d i l e g i o n e l l o s i è a u m e n t a t o c o s t a n t e m e n t e , s e b b e n e s i a u n a m a l a t t i a s o t t o s t i m a t a . N e l 2 0 2 2 s o n o s t a t i n o t i f i c a t i c o m p l e s s i v a m e n t e 3 . 1 1 1 c a s i d i l e g i o n e l l o s i , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 1 4 % r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e , e u n r i t o r n o , d o p o 2 a n n i , a i v a l o r i p r e - p a n d e m i a C o v i d . L ' a n n o s u c c e s s i v o , n e l 2 0 2 3 , s e c o n d o u n a p u b b l i c a z i o n e s u l b o l l e t t i n o e p i d e m i o l o g i c o n a z i o n a l e , l e s e g n a l a z i o n i p e r v e n u t e a l D i p a r t i m e n t o d i m a l a t t i e i n f e t t i v e d e l l ' I s s e r a n o c r e s c i u t e u l t e r i o r m e n t e : 3 . 9 1 1 l e s c h e d e d i s o r v e g l i a n z a r e l a t i v e a d a l t r e t t a n t i c a s i d i l e g i o n e l l o s i ( i n c r e s c i t a d e l 2 5 % r i s p e t t o a l p r e c e d e n t e a n n o ) . I l 7 4 , 9 % d i q u e s t e i n f e z i o n i è s t a t o n o t i f i c a t o d a 6 R e g i o n i : L o m b a r d i a , E m i l i a R o m a g n a , T o s c a n a , V e n e t o , L a z i o e P i e m o n t e , e i l 2 5 , 1 % d a l l e r i m a n e n t i 1 5 R e g i o n i / P a . L ' i n c i d e n z a g r e z z a d e l l a l e g i o n e l l o s i a l i v e l l o n a z i o n a l e n e l 2 0 2 3 è r i s u l t a t a p a r i a 6 6 , 3 c a s i p e r m i l i o n e d i a b i t a n t i , c o n u n i n c r e m e n t o r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e ( 5 2 , 8 / 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , s u p e r i o r e a n c h e a i v a l o r i p r e c e d e n t i l a p a n d e m i a d i C o v i d . E s i c o n t i n u a a o s s e r v a r e u n g r a d i e n t e N o r d - S u d c o n v a l o r i d i i n c i d e n z a g r e z z a p a r i a 9 6 , 6 c a s i p e r m i l i o n e a l N o r d , 6 7 , 5 p e r m i l i o n e a l C e n t r o e 1 9 , 9 p e r m i l i o n e a l S u d . O l t r e i l 7 0 % d e i p a z i e n t i h a a l m e n o 6 0 a n n i , i l 6 9 , 2 % è d i s e s s o m a s c h i l e e i l r a p p o r t o m a s c h i - f e m m i n e è d i 2 , 2 a 1 . D e i 3 . 9 1 1 c a s i n o t i f i c a t i , i l 7 , 8 % p r e s e n t a v a a l m e n o u n p e r n o t t a m e n t o i n l u o g h i d i v e r s i d a l l ' a b i t a z i o n e a b i t u a l e ( a l b e r g h i , c a m p e g g i , n a v i , a b i t a z i o n i p r i v a t e ) , i l 3 , 2 % e r a s t a t o r i c o v e r a t o i n o s p e d a l e , i l 2 , 7 % a p p a r t e n e v a a c o m u n i t à c h i u s e ( c a s e d i r i p o s o p e r a n z i a n i , r e s i d e n z e s a n i t a r i e a s s i s t e n z i a l i , s t r u t t u r e d i r i a b i l i t a z i o n e ) , l ' 1 , 4 % a v e v a v i a g g i a t o e s o g g i o r n a t o a l l ' e s t e r o . L ' 8 4 , 4 % d e i c a s i è s t a t o c l a s s i f i c a t o c o m e d i o r i g i n e c o m u n i t a r i a , c i o è d i o r i g i n e n o n n o t a . I l 6 6 % d e i p a z i e n t i p r e s e n t a v a c o m o r b i l i t à , p r e v a l e n t e m e n t e d i t i p o c r o n i c o - d e g e n e r a t i v o . F r a i c a s i d e l 2 0 2 3 , n e s o n o s t a t i s e g n a l a t i a n c h e 1 2 5 n o s o c o m i a l i ( 3 , 2 % d e l t o t a l e ) , c i o è i n f e z i o n i o s p e d a l i e r e . L e l e g i o n e l l e - r i c o r d a l ' I s s - s o n o p r e s e n t i n e g l i a m b i e n t i a c q u a t i c i n a t u r a l i e a r t i f i c i a l i : a c q u e s o r g i v e , c o m p r e s e q u e l l e t e r m a l i , f i u m i , l a g h i , f a n g h i . D a q u e s t i a m b i e n t i r a g g i u n g o n o q u e l l i a r t i f i c i a l i , c o m e c o n d o t t e c i t t a d i n e e i m p i a n t i i d r i c i d e g l i e d i f i c i , q u a l i s e r b a t o i , t u b a t u r e , f o n t a n e e p i s c i n e , c h e p o s s o n o a g i r e c o m e a m p l i f i c a t o r i e d i s s e m i n a t o r i d e l m i c r o r g a n i s m o , c r e a n d o u n a p o t e n z i a l e s i t u a z i o n e d i r i s c h i o p e r l a s a l u t e u m a n a . L a l e g i o n e l l o s i v i e n e n o r m a l m e n t e c o n t r a t t a p e r v i a r e s p i r a t o r i a , m e d i a n t e i n a l a z i o n e , a s p i r a z i o n e o m i c r o a s p i r a z i o n e d i a e r o s o l c o n t e n e n t e l e g i o n e l l a , o p p u r e d i p a r t i c e l l e d e r i v a t e p e r e s s i c c a m e n t o . " L e g o c c i o l i n e s i p o s s o n o f o r m a r e s i a s p r u z z a n d o l ' a c q u a c h e f a c e n d o g o r g o g l i a r e a r i a i n e s s a , o p e r i m p a t t o s u s u p e r f i c i s o l i d e " , r i c o r d a n o g l i e s p e r t i . E l a p e r i c o l o s i t à d i q u e s t e p a r t i c e l l e d ' a c q u a è i n v e r s a m e n t e p r o p o r z i o n a l e a l l a l o r o d i m e n s i o n e ( g o c c e d i d i a m e t r o i n f e r i o r e a r r i v a n o p i ù f a c i l m e n t e a l l e b a s s e v i e r e s p i r a t o r i e ) . S o n o s t a t i i n o l t r e s e g n a l a t i i n l e t t e r a t u r a c a s i d i l e g i o n e l l o s i a c q u i s i t a a t t r a v e r s o u n a f e r i t a . I n g e n e r a l e l a m a l a t t i a u m a n a r i m a n e r a r a ; " i t a s s i d ' a t t a c c o n e l c o r s o d i f o c o l a i e p i d e m i c i s o n o b a s s i , i n f e r i o r i a l 5 % " , d i c o n o g l i e s p e r t i . I l t a s s o d i m o r t a l i t à c o r r e l a t a a l l ' i n f e z i o n e , i n f i n e , d i p e n d e d a a l c u n i f a t t o r i s p e c i f i c i ( c o m e l a g r a v i t à d e l l a m a l a t t i a , l ' a p p r o p r i a t e z z a d e l t r a t t a m e n t o a n t i b i o t i c o i n i z i a l e , i l l u o g o i n c u i è s t a t a c o n t r a t t a l ' i n f e z i o n e s t e s s a , l e c o n d i z i o n i p r e g r e s s e d e l p a z i e n t e ) e p u ò v a r i a r e d a l 4 0 - 8 0 % n e i p a z i e n t i i m m u n o d e p r e s s i n o n t r a t t a t i , a l 5 - 3 0 % i n c a s o d i u n a p p r o p r i a t o t r a t t a m e n t o d e l l a p a t o l o g i a . C o m p l e s s i v a m e n t e l a l e t a l i t à d e l l a l e g i o n e l l o s i s i a g g i r a t r a i l 5 % e i l 1 0 % , c o n c l u d e l ' I s s . D u e l e f o r m e c o n c u i s i p u ò m a n i f e s t a r e l a l e g i o n e l l o s i : l a m a l a t t i a d e l l e g i o n a r i o v e r a e p r o p r i a , c h e i n c l u d e f r e q u e n t e m e n t e u n a f o r m a p i ù a c u t a d i p o l m o n i t e , e l a m e n o g r a v e f e b b r e d i P o n t i a c . L a p r i m a , d o p o u n ' i n c u b a z i o n e c h e v a r i a d a 2 a 1 0 g i o r n i ( i n m e d i a 5 - 6 ) , n e i c a s i p i ù g r a v i p u ò i n s o r g e r e b r u s c a m e n t e c o n f e b b r e , d o l o r e t o r a c i c o , d i s p n e a , c i a n o s i , t o s s e p r o d u t t i v a , m e n t r e n e i c a s i m e n o g r a v i p u ò a v e r e u n a n d a m e n t o i n s i d i o s o c o n f e b b r e , m a l e s s e r e , d o l o r i , t o s s e l i e v e n o n p r o d u t t i v a . A v o l t e p o s s o n o e s s e r e p r e s e n t i s i n t o m i g a s t r o i n t e s t i n a l i , n e u r o l o g i c i e c a r d i a c i , e s o n o c o m u n i a l t e r a z i o n i d e l l o s t a t o m e n t a l e . L a f e b b r e d i P o n t i a c , d o p o u n p e r i o d o d i i n c u b a z i o n e d i 2 4 - 4 8 o r e , s i m a n i f e s t a i n f o r m a a c u t a s i m i l - i n f l u e n z a l e s e n z a i n t e r e s s a m e n t o p o l m o n a r e , e s i r i s o l v e i n 2 - 5 g i o r n i . I p r o d r o m i s o n o : m a l e s s e r e g e n e r a l e , m i a l g i e e c e f a l e a , s e g u i t i r a p i d a m e n t e d a f e b b r e , a v o l t e c o n t o s s e e g o l a a r r o s s a t a . P o s s o n o e s s e r e p r e s e n t i d i a r r e a , n a u s e a e l i e v i s i n t o m i n e u r o l o g i c i q u a l i v e r t i g i n i o f o t o f o b i a . I l t r a t t a m e n t o d e l l a l e g i o n e l l o s i , e s s e n d o u n a m a l a t t i a d i o r i g i n e b a t t e r i c a , p a s s a s o p r a t t u t t o a t t r a v e r s o t e r a p i e a n t i b i o t i c h e . Q u a n t o a l l a p r e v e n z i o n e , è i m p o r t a n t e u n a " c o r r e t t a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d e g l i i m p i a n t i t e c n o l o g i c i c h e c o m p o r t a n o u n r i s c a l d a m e n t o d e l l ' a c q u a o l a s u a n e b u l i z z a z i o n e ( i m p i a n t i a r i s c h i o ) " , e v i d e n z i a n o g l i e s p e r t i I s s , e " l ' a d o z i o n e d i m i s u r e p r e v e n t i v e ( m a n u t e n z i o n e e , a l l ' o c c o r r e n z a , d i s i n f e z i o n e ) " p e r c o n t r a s t a r e l a m o l t i p l i c a z i o n e e l a d i f f u s i o n e d e l b a t t e r i o n e g l i i m p i a n t i a r i s c h i o .