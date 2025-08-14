R o m a , 1 4 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o p r e s s o l a P r e f e t t u r a d i R o m a , u n i n c o n t r o i s t i t u z i o n a l e t r a i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A u t o r i t à d i s i s t e m a p o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o c e n t r o s e t t e n t r i o n a l e R a f f a e l e L a t r o f a e i l p r e f e t t o d i R o m a L a m b e r t o G i a n n i n i . A l c e n t r o d e l c o l l o q u i o i t e m i d e l l a l e g a l i t à e d e l l a p r e v e n z i o n e d e i f e n o m e n i i l l e c i t i i n a m b i t o p o r t u a l e . E n t r a m b e l e p a r t i h a n n o e s p r e s s o l a m a s s i m a d i s p o n i b i l i t à a c o l l a b o r a r e i n m o d o c o s t a n t e , c i a s c u n a p e r l e p r o p r i e c o m p e t e n z e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i l p r e s i d i o d i s i c u r e z z a n e i p o r t i d i C i v i t a v e c c h i a , F i u m i c i n o e G a e t a . U n p u n t o c e n t r a l e d e l l a d i s c u s s i o n e è s t a t o i l P r o t o c o l l o d i l e g a l i t à a t t u a l m e n t e v i g e n t e , c h e r e g o l a l a g e s t i o n e d e i g r a n d i a p p a l t i i n c o r s o a C i v i t a v e c c h i a e F i u m i c i n o . " I l P r o t o c o l l o d i l e g a l i t à – h a d i c h i a r a t o L a t r o f a – è u n m e t o d o d i l a v o r o c h e s t a f u n z i o n a n d o e c h e i n t e n d i a m o p r o s e g u i r e e p o t e n z i a r e . C o n i l P r e f e t t o G i a n n i n i a b b i a m o c o n d i v i s o l a n e c e s s i t à d i r e n d e r e q u e s t o s t r u m e n t o a n c o r a p i ù i n c i s i v o , a t t r a v e r s o i n c o n t r i p e r i o d i c i , s n e l l i e o p e r a t i v i , c h e p e r m e t t a n o d i m o n i t o r a r e c o s t a n t e m e n t e l o s t a t o d e g l i a p p a l t i e d i i n t e r v e n i r e t e m p e s t i v a m e n t e i n c a s o d i c r i t i c i t à . L a l e g a l i t à n o n è u n v a l o r e a s t r a t t o , m a u n a c o n d i z i o n e c o n c r e t a p e r g a r a n t i r e l a q u a l i t à d e l l e o p e r e e l a t u t e l a d e l l ’ i n t e r e s s e p u b b l i c o " . L ’ i n t e s a r a g g i u n t a d u r a n t e l ’ i n c o n t r o c o n f e r m a l a v o l o n t à d i s v i l u p p a r e u n r a p p o r t o i s t i t u z i o n a l e s o l i d o e t r a s p a r e n t e , c h e u n i s c a c o m p e t e n z e t e c n i c h e e p r e s i d i o d i l e g a l i t à , n e l l ’ o t t i c a d i s o s t e n e r e l o s v i l u p p o i n f r a s t r u t t u r a l e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p o r t u a l e , s a l v a g u a r d a n d o a l c o n t e m p o i p r i n c i p i d i c o r r e t t e z z a e i n t e g r i t à .