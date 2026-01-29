R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l n o s t r o e n t u s i a s m o , l a c o n v i n z i o n e d i p o t e r r e a l i z z a r e u n s a l t o r i f o r m a t o r e i m p o r t a n t e n o n o s t a n t e i l c l i m a d i o d i o s u b i t o s c a t e n a t o c o n t r o d i n o i , s i s c o n t r ò p r e s t o c o n l a m o r t e d i M a r c o B i a g i . D o l o r e r a b b i a , s e n s o d i c o l p a s i m e s c o l a r o n o i n q u e i g i o r n i . L a r e a z i o n e d i R o b e r t o f u a q u e l p u n t o q u e l l a d i v o l e r a c c e l e r a r e l a r i f o r m a n e l n o m e d i c o l u i c h e a v e v a p a g a t o i l p r e z z o p i ù a l t o p e r a v e r l a d i s e g n a t a n o n s e n z a p a s s a r e p e r u n p a t t o s o c i a l e e n f a t i c a m e n t e d e d i c a t o a l l ' I t a l i a c h e r i u s c i m m o a f a r s o t t o s c r i v e r e d a 3 6 s u 3 7 o r g a n i z z a z i o n i d e i l a v o r a t o r i e d e g l i i m p r e n d i t o r i p a r t e c i p a n t i a l t a v o l o t r a n n e u n a , l a s c i o a v o i i m m a g i n a r e " . L o h a r i c o r d a t o M a u r i z i o S a c c o n i , s o t t o s e g r e t a r i o a l W e l f a r e c o n R o b e r t o M a r o n i m i n i s t r o d e l L a v o r o , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d i M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p o l i t i c i e p a r l a m e n t a r i ' d i R o b e r t o M a r o n i . " C o m b i n a m m o q u i n d i v e l o c i t à e d i a l o g o n e l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e - h a a g g i u n t o - c o n l ' a i u t o d i u n l u o g o s e g r e t o d a l u i v o l u t o p e r n e g o z i a r e a l m e g l i o i n s i c u r e z z a e f u o r i d a o c c h i o s t i l i . L ' i m p r o n t a d i M a r o n i s u l l a l e g g e B i a g i f u q u i n d i i l s u o a p p r o c c i o r i f o r m i s t a n e l m e t o d o l i b e r a l e e s u s s i d i a r i o n e l m e r i t o . M e n o l e g g e e p i ù c o n t r a t t a z i o n e , m e n o c e n t r a l i s m o e p i ù p r o s s i m i t à , m e n o S t a t o e p i ù c o m u n i t à . C a r o B o b o , t i c h i a m o c o s ì a n c h e i o p e r l a p r i m a v o l t a . G r a z i e p e r q u e l t r a t t o c o m u n e d i s t r a d a e p e r q u e l l a b o n a r i a a u t o i r o n i c a d e t e r m i n a z i o n e c h e c i h a i i n s e g n a t o " .