R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - R o b e r t o M a r o n i , n e l p r i m o G o v e r n o d i S i l v i o B e r l u s c o n i , " f e c e b e n e e a n c h e b e n i s s i m o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n s i e m e a l l ' a l t r o v i c e p r e s i d e n t e c h e e r a P i n u c c i o T a t a r e l l a , c h e " s i a u t o d e f i n ì , s i p r o c l a m ò i l ' m i n i s t r o d e l l ' a r m o n i a ' , m a p r o p r i o c o n B o b o M a r o n i d e t t e u n e s e m p i o d i a r m o n i a , c i o è d i c o l l a b o r a z i o n e s e r e n a , c o s t r u t t i v a " . L o h a r i c o r d a t o G i a n n i L e t t a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d i M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p o l i t i c i e p a r l a m e n t a r i ' d i R o b e r t o M a r o n i . " A n d a v a n o s e m p r e i n c o p p i a , q u a s i d o v e s s e r o e s e r c i t a r e i n s i e m e l a f u n z i o n e d i v i c e p r e s i d e n t e . U n g i o r n o - h a r i c o r d a t o L e t t a - v e n n e r o i n s i e m e n e l l a m i a s t a n z a , s i s e d e t t e r o e m i d i s s e r o : ' H a i l a c a r t a i n t e s t a t a ? ' D i c o s ì . ' P r e n d i u n f o g l i o ' . I o p r e s i i l f o g l i o : ' l e g g i l ' i n t e s t a z i o n e ' . S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . ' E c c o , v e d i , a l l a p r e s i d e n z a . T u s e i i l s o t t o s e g r e t a r i o d e l l a p r e s i d e n z a , n o n s o l o d e l p r e s i d e n t e . N o n d e v i l a v o r a r e s o l o c o n B e r l u s c o n i , d e v i l a v o r a r e a n c h e c o n n o i ' . E i n e f f e t t i a b b i a m o l a v o r a t o t a n t o e b e n e i n s i e m e i n q u e g l i o t t o m e s i d i u n a e s p e r i e n z a g o v e r n a t i v a n o n s e m p r e f o r t u n a t a , a n z i m o l t o t r a v a g l i a t a , c h e s i c o n c l u s e p r e s t o e n o n s e m p r e e r a v a m o d ' a c c o r d o " . " E q u a n d o B o s s i d e c i s e d i r i t i r a r e l a f i d u c i a a l G o v e r n o B e r l u s c o n i , M a r o n i s i o p p o s e , l i t i g ò c o n B o s s i , a r r i v ò a d a r g l i l e d i m i s s i o n i d a d e p u t a t o c h e p o i f u r o n o r e s p i n t e , m a l u i e r a c o n t r o l a c r i s i d i g o v e r n o , n o n v o l e v a f a r c a d e r e i l p r i m o G o v e r n o B e r l u s c o n i , n o n o s t a n t e a l u g l i o i l p r i m o s c o s s o n e l ' a v e s s e d a t o p r o p r i o l u i , q u a n d o r i t i r ò i l g i o r n o d o p o , i l 1 3 l u g l i o , l a f i r m a a l d e c r e t o B i o n d i " c h e i n t e r v e n i v a s u l l e i n d a g i n i d i T a n g e n t o p o l i , " c h e i l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i a v e v a a p p r o v a t o i l 1 2 l u g l i o d e l 1 9 9 4 . Q u i n d i l e a l t à , r e s p o n s a b i l i t à , p a s s i o n e p o l i t i c a , c o e r e n z a c o n l e p r o p r i e i d e e . C a d d e q u e l G o v e r n o , m a B e r l u s c o n i - h a c o n c l u s o L e t t a - c o n s e r v ò u n o t t i m o r a p p o r t o c o n M a r o n i , t a n t o c h e q u a n d o n e l 2 0 0 1 f e c e i l n u o v o G o v e r n o , M a r o n i p r e s e u n d i c a s t e r o i m p o r t a n t i s s i m o , i l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i " .