T r e v i s o , 1 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I o h o c o m i n c i a t o a o c c u p a r m i d e l l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u l l e n o s t r e i m p r e s e , d a l p u n t o d i v i s t a l a v o r a t i v o e o r g a n i z z a t i v o n e l 1 9 6 2 , p a r l i a m o d i 6 0 a n n i f a e d e r a u n a l t r o m i l l e n n i o , u n a l t r o m o n d o : e r a i l p e r i o d o d e l b o o m e c r e d e v a m o t u t t i , n o n s o l o c h i e r a o p e r a t i v o , m a a n c h e g l i i n t e l l e t t u a l i , c h e i l p r o g r e s s o s a r e b b e c o n t i n u a t o s e n z a f i n e , i n m o d o l i n e a r e . Q u e s t a e r a u n ’ i d e a c h e c i s i a m o t i r a t i d i e t r o p e r m o l t o t e m p o , a n c h e i n q u e s t i u l t i m i p e r i o d i i n c u i , i n v e c e , l a c r e s c i t a è d i v e n t a t a s t a g n a n t e . I l c a m b i a m e n t o c ' è s e m p r e s t a t o , m a è c o s ì v e l o c e c h e a d e s s o f a c c i a m o f a t i c a a s t a r c i d i e t r o , l o d i c e v a m o g i à n e l 1 9 9 0 . A d e s s o , v e d o , i n v e c e , c h e è v e r a m e n t e d i v e r s o ” . C o s ì , T i z i a n o T r e u , p r o f e s s o r e e m e r i t o d i d i r i t t o d e l l a v o r o a l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i M i l a n o , g i à m i n i s t r o d e l l a v o r o e d e l l a p r e v i d e n z a s o c i a l e e p r e s i d e n t e d e l C n e l , i n t e r v e n e n d o a l p a n e l ' I l l a v o r o c h e c a m b i a : t r a d i r i t t i , w e l f a r e e n u o v e g e n e r a z i o n i ' , n e l l ’ a m b i t o d e l l a n u o v a e d i z i o n e d i S t a t i s t i c A l l 2 0 2 5 , i l f e s t i v a l d e l l a s t a t i s t i c a e d e l l a d e m o g r a f i a c h e s i s t a s v o l g e n d o a T r e v i s o . “ D o ' u n e s e m p i o c h e c ' e n t r a c o i d a t i r i f e r i t i a l l a v o c e e a l l e p e r s o n e : q u a n d o s t u d i a v o q u e s t i t e m i a l l ' i n i z i o - r i c o r d a - s i f a c e v a n o p r e v i s i o n i s u l l e t e n d e n z e d e l l ' o c c u p a z i o n e p r i m a a d i e c i , p o i a c i n q u e a n n i . A d e s s o , p e n s a r e d i p o t e r f a r e p r e v i s i o n i a f f i d a b i l i s u l l a q u a l i t à d e l l a v o r o , s u l l a t i p o l o g i a e s u l l a q u a n t i t à d e l l e p r o f e s s i o n i , è a s s o l u t a m e n t e i m p o s s i b i l e " . " C h i l o f a r a c c o n t a s t o r i e - s p i e g a T r e u - P o s s o c i t a r e d e c i n e d i r i c e r c h e i n t e r n a z i o n a l i , d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a v o r o a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a e s o n o i n p r o f o n d o d i s a c c o r d o o d i i n c e r t e z z a s u q u e s t o p e r c h é l a n o v i t à d i q u e s t a t e c n o l o g i a r i s p e t t o a l l e a l t r e è c h e s a p p i a m o c h e f u n z i o n a i n m o d o v e r t i g i n o s o , m a n o n s a p p i a m o c o m e f u n z i o n a e d è i n g r a d o d i e v o l v e r s i a n c h e i n m o d o a u t o n o m o , r e l a t i v a m e n t e . P e r l a p r i m a v o l t a , s i a m o d a v a n t i a u n a t e c n o l o g i a , a u n f a t t o r e d i p r o g r e s s o o a n c h e d i g u a i , c h e n o n c o m p r e n d i a m o e n o n r i u s c i a m o a c o n t r o l l a r e . P e r t a n t o , s i a m o d a v a n t i a g r a n d i o p p o r t u n i t à , m a a n c h e g r a n d i i n c e r t e z z e " . " M i h a c o l p i t o q u e s t o a s p e t t o : m e n t r e s i c h i e d o n o p r e v i s i o n i f u t u r e s u q u a n t o l a v o r o c i s a r à c i s o n o d i v i s i o n i t r a o t t i m i s t i e p e s s i m i s t i , c h i d i c e c h e n o n c i s a r à p i ù l a v o r o e c h i d i c e c h e n o n è v e r o , c h e s i c r e e r à n u o v o l a v o r o , e c c e t e r a - s o t t o l i n e a - I n v e c e , è p i ù s i c u r a l a p r e v i s i o n e s u l l a q u a l i t à : s i d i c e c h e c a m b i e r à p r o f o n d a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v o r o , c h e n o n è u n a g r a n d e s i c u r e z z a p e r c h é n o n s a p p i a m o c o m e , p e r ò s a p p i a m o c h e o c c o r r e r à c a m b i a r e l e n o s t r e a t t i t u d i n i e l e n o s t r e c a p a c i t à . L a s f i d a è q u e s t a . I o p e r ò s o n o a b b a s t a n z a o t t i m i s t a : l e u l t i m e n o t i z i e r i g u a r d o q u e s t a i n c e r t e z z a d i c o n o c h e n o n c i s o n o p r o v e , a p a r t e l ' e s t r a p o l a z i o n e d e i n u m e r i , m a g u a r d a n d o i n d i e t r o a g l i u l t i m i d i e c i a n n i i n c u i c ' e r a g i à i l d i g i t a l e , l a p r i m a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e s i a n o s t a t i p i ù d i s t r u t t i p i ù l a v o r i i n m i s u r a m a g g i o r e d i q u e l l i d i s t r u t t i r i s p e t t o a q u e l l i c r e a t i d a l l ’ a i ” . " A b b i a m o u n a r i c e r c a f a t t a c o n l a C a t t o l i c a e c o n l ’ A r e l - A g e n z i a d i R i c e r c h e e L e g i s l a z i o n e d i R o m a c h e , i n s i e m e a m o l t e g r a n d i a z i e n d e i t a l i a n e , c h e r i p r o d u c e u n ’ i n d a g i n e f a t t a d a l l ' O c s e e t u t t e q u e s t e a z i e n d e , d i c o n o c h e s o n o g i à s e t t e , o t t o o d i e c i a n n i c h e u t i l i z z a n o q u e s t e t e c n o l o g i e e n o n v e d o n o p r e o c c u p a z i o n i p e r c h é n o n c ' è p i ù l a v o r o - c o n t i n u a l ' e x m i n i s t r o - m a v e d o n o , p e r ò , c h e i l l a v o r o è c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o e s a n n o c h e d e v o n o i n v e s t i r e d i p i ù n e l p r e p a r a r s i , b i s o g n a i n v e s t i r e d i p i ù n e l l a r i c e r c a " . " P u r t r o p p o , u n o d e i p r o b l e m i d e l l ' I t a l i a è c h e d a a n n i i n v e s t i a m o n e l l a r i c e r c a m o l t o m e n o r i s p e t t o a d a l t r i P a e s i , m a - o s s e r v a - l a r i c e r c a è f o n d a m e n t a l e a n c h e p e r c e r c a r e d i c a p i r e e p e r t r a s f e r i r e q u e s t e c o n o s c e n z e s i a a l l e i m p r e s e e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . Q u i n d i , c r e d o c h e b i s o g n a c o n c e n t r a r s i s u q u e s t o " . " A d e s s o l ' E u r o p a c h i e d e l ' a n a l i s i d e l r i s c h i o r i s p e t t o a l l ' u s o d e l l e t e c n o l o g i e . A d e s e m p i o , i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a a b b i a m o u n ' a l t r a i n d a g i n e , c h e i l l u s t r a c o m e c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i p o s s a n o f a r e d e l l e c o s e m a g n i f i c h e n e l p r e v e n i r e i r i s c h i : i m m a g i n a t e v i u n a g r a n d e a p p a r e c c h i a t u r a i n d u s t r i a l e c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i p o s s o n o f a r e d e l l e d i a g n o s i d e l f u n z i o n a m e n t o i n p r o f o n d i t à d i q u e s t e o d e i m e c c a n i s m i o d e i g r u p p i d i p e r s o n e e v e d e r e i n t e m p o r e a l e s e c i s o n o s f a s a t u r e e l ì c ' è u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à " c o n c l u d e T r e u .