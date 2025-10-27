R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a m i s u r a Z e s p e r i l S u d è q u e l l a c h e p i ù d i a l t r e p r o d u c e r i s u l t a t i c o n c r e t i . C o n u n o s t a n z i a m e n t o d i r i s o r s e p u b b l i c h e d i 5 , 4 m i l i a r d i , i n s o l i t r e a n n i l ’ i m p a t t o e c o n o m i c o c o m p l e s s i v o è s t a t o p a r i a 3 0 m i l i a r d i c i r c a , p e r q u a s i 4 0 m i l a n u o v i p o s t i d i l a v o r o , c o n e f f e t t i s i g n i f i c a t i v i a n c h e s u l P i l n a z i o n a l e . C o n t i a m o d i r i c o n f e r m a r e e m i g l i o r a r e q u e s t i r i s u l t a t i a n c h e n e i p r o s s i m i a n n i , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d e l M e z z o g i o r n o c o m e m o t o r e d i c r e s c i t a e c o m p e t i t i v i t à p e r l ’ i n t e r a N a z i o n e " . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l S u d L u i g i S b a r r a , i n t e r v e n e n d o a S k y T g 2 4 E c o n o m i a . " L a c o s t i t u z i o n e d e l d i p a r t i m e n t o p e r i l S u d d à d i g n i t à i s t i t u z i o n a l e a l l e p o l i t i c h e p e r i l M e z z o g i o r n o , a s s i c u r a l ’ a t t u a z i o n e d e l l e f u n z i o n i d i i n d i r i z z o , c o o r d i n a m e n t o e p r o m o z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i e r i c o n d u c e l a s t r u t t u r a d i m i s s i o n e Z e s i n u n q u a d r o p i ù o m o g e n e o d a l p u n t o d i v i s t a a m m i n i s t r a t i v o " , c o n c l u d e .