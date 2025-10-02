R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n d a t o v e r o , c h e è u n d a t o i n t e r e s s a n t i s s i m o , l ' o c c u p a z i o n e . I o v o g l i o d a r e a t t o a l G o v e r n o c h e i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e , m a s o p r a t t u t t o i l n u m e r o d e g l i o c c u p a t i è a l t i s s i m o . S a p e t e p e r ò p e r c h é a n c h e ? P e r c h é a b b i a m o b l o c c a t o l a l e g g e F o r n e r o " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a P o r t a a p o r t a s u R a i 1 . " S a l v i n i a v e v a d e t t o , ' s e n o n c a n c e l l o l a F o r n e r o s p u t a t e m i a d d o s s o ' . L a s o l i t a s e r i e t à i s t i t u z i o n a l e : C o s ' è a c c a d u t o ? L a F o r n e r o è r i m a s t a l ì " , c o n c l u d e .