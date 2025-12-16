R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ﻿ " A P a l a z z o C h i g i p o s s o n o c o n t i n u a r e a l l ’ i n f i n i t o c o n l e f a v o l e d i N a t a l e e c o n l a p r o p a g a n d a , m a n o n p a s s a g i o r n i c h e r i c e v a n o u n c e f f o n e d a l l a r e a l t à . C o n l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e c h e d a ’ r a g i o n e a l l a P u g l i a p e r c h é s i a r i s p e t t a t o d a l l e d i t t e a p p a l t a t r i c i u n s a l a r i o m i n i m o , c a d e i l v e l o d e l l ’ i p o c r i s i a d e l g o v e r n o M e l o n i " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " G i o r g i a M e l o n i c o n v o c ò a P a l a z z o C h i g i i l e a d e r d i o p p o s i z i o n e a d d i r i t t u r a a l l a v i g i l i a d i F e r r a g o s t o p e r a f f r o n t a r e i l t e m a : i n r e a l t à p o i l a d e s t r a h a a f f o s s a t o o g n i i p o t e s i d i u n p r o v v e d i m e n t o c h e r e s t i t u i s s e d i g n i t à a l l a v o r o e a i l a v o r a t o r i . O g g i p e r c h i n o n l ’ a v e s s e a n c o r a c a p i t o , è a n c o r a p i ù c h i a r o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - d a c h e p a r t e s t a n n o i s i g n o r i d e l g o v e r n o : d a l l a p a r t e d e l l o s f r u t t a m e n t o , d e l l e d i s e g u a g l i a n z e e d e i p o t e n t i " .