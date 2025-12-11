R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p o e s i a s i f a g e s t o d i a m o r e , b e l l e z z a e s o l i d a r i e t à . M a r t e d ì 1 6 d i c e m b r e , a R o m a p r e s s o l o S p a z i o D a v i d S a s s o l i , s a r à p r e s e n t a t o i n a n t e p r i m a n a z i o n a l e i l p r o g e t t o l e t t e r a r i o , ' X e n i a . P e t a l i d i P o e s i a ' d i E l e n a R o s s i , e d i t o d a A r m a n d o C u r c i o E d i t o r e . L ’ i n i z i a t i v a è r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R a p p r e s e n t a n z a i n I t a l i a d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , p r o m o s s a d a D o n n e F o r P e a c e E T S e a c u r a d i A r m a n d o C u r c i o E d i t o r e ; u n p r o g e t t o c h e h a v i s t o l a c o l l a b o r a z i o n e d i H u m a n I n s t a l l a t i o n s e n u m e r o s e r e a l t à a r t i s t i c h e , c u l t u r a l i e s o l i d a l i , i n s i e m e a p r o t a g o n i s t i d i r i l i e v o d e l m o n d o d e l l a m o d a , d e l l ’ a r t e e d e l l a f o t o g r a f i a . N e l l a G r e c i a a n t i c a , ' X e n i a ' r a p p r e s e n t a v a u n r i t o d i o s p i t a l i t à c u l m i n a n t e i n u n d o n o o f f e r t o a l l ’ o s p i t e p r i m a d e l l a s u a p a r t e n z a . D a q u e s t a i m m a g i n e d i i n c o n t r o e r e c i p r o c i t à n a s c e l a r a c c o l t a d i p o e s i e o m o n i m a , d o v e l a p a r o l a p o e t i c a s i t r a s f o r m a i n a c c o g l i e n z a , c u r a e l e g a m e u m a n o . L e p o e s i e d i E l e n a R o s s i , d e d i c a t e a l p a d r e S a n d r o R o s s i , s c a t u r i s c o n o d a u n d i a l o g o c o n l a s u a a s s e n z a : u n p e r c o r s o d i r i c o n g i u n g i m e n t o a t t r a v e r s o l a p a r o l a , l a m e m o r i a e l ’ a m o r e . T r a s o g n i , d o l o r e e s p e r a n z a , i l l i b r o d i v e n t a u n v i a g g i o i n t i m o e u n i v e r s a l e , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e l a p e r d i t a i n r i n a s c i t a . I l p r o g e t t o h a u n a f i n a l i t à b e n e f i c a : l ’ i n t e r o r i c a v a t o d e l l e v e n d i t e s a r à d e v o l u t o d a l l ’ a u t r i c e a l l a c u r a d e i b a m b i n i o n c o l o g i c i e a i p i c c o l i u c r a i n i a f f e t t i d a p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e d e l l a R e t e d i D o n n e f o r P e a c e . P a r a l l e l a m e n t e , l ’ a s s o c i a z i o n e h a a t t i v a t o u n a c a m p a g n a d i r a c c o l t a f o n d i d e s t i n a t a a l l o s t e s s o o b i e t t i v o d i c u r a r e i p i c c o l i o n c o l o g i c i . " L a p o e s i a è u n p o n t e t r a i l m o n d o c h e v i v e f u o r i e q u e l l o c h e a b i t a d e n t r o d i n o i " , s p i e g a l ’ a u t r i c e E l e n a R o s s i . " L ’ a m o r e è l o s t r u m e n t o , p o t e n t e , g r a z i e a l q u a l e p a r o l e e a n i m e ' c a m m i n a n o ' i n s i e m e p e r u n a c a u s a p i ù g r a n d e . G r a z i e a c h i m i h a i s p i r a t o , m i o p a d r e S a n d r o R o s s i , e a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o f a t t o d i q u e s t o p r o g e t t o u n a r e a l t à " .