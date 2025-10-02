R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e G i o r g i a M e l o n i c a m b i a l a l e g g e e l e t t o r a l e , c i s a r a n n o d e l l e p r i m a r i e a s i n i s t r a . M e l o n i v u o l e m e t t e r e i l n o m e o n e l s i m b o l o o p i ù p r o b a b i l m e n t e m o d e l l o T a t a r e l l u m , v e c c h i a m a n i e r a , s u l l a s c h e d a e l e t t o r a l e " . " S i l v i a S a l i s è u n a b r a v i s s i m a s i n d a c a d i G e n o v a , q u a r a n t e n n e , c o m p e t e n t e , p o t r e b b e e s s e r e l a c a n d i d a t a d e l l a C a s a R i f o r m i s t a a l l e p r i m a r i e " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a P o r t a a p o r t a s u R a i 1 . " S e c o n d o m e M e l o n i v u o l e a n d a r e a l Q u i r i n a l e . S e r i v i n c e a l l e p r o s s i m e p o l i t i c h e n e l 2 0 2 7 - p r o s e g u e - p e r c o m e i o c o n o s c o l a n o s t r a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , g i o c h e r à l a c a r t a c h e q u a l c u n o a v e v a v a g h e g g i a t o p e r B e r l u s c o n i , c h e è q u e l l a d i a n d a r e d a P a l a z z o C h i g i a l Q u i r i n a l e e c a m b i a r e d i f a t t o l a s o s t a n z a d i r e i c o s t i t u z i o n a l e o f o r s e i s t i t u z i o n a l e d e l P a e s e , d a r e a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a u n r u o l o p i ù s i m i l e a q u e l l o d e l l a F r a n c i a " . M a " q u i s a r e b b e i l c a p o d e l p r i n c i p a l e p a r t i t o , s e l e i v i n c e s s e l e e l e z i o n i , c h e v a d i r e t t a m e n t e a l Q u i r i n a l e e d i l ì i n a u g u r a u n m o d e l l o d i v e r s o . I o p e n s o c h e q u e s t o s i a i l d i s e g n o d i G i o r g i a M e l o n i . P e n s o c h e s i a u n d i s e g n o c o n t r o i l q u a l e l a s i n i s t r a d o v r e b b e s v e g l i a r s i e a g i r e " , c o n c l u d e .