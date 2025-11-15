B e r l i n o , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " ' N o n c ' è d u e s e n z a t r e ' o c o m e d i d i c e i n t e d e s c o : ' T u t t e l e c o s e b u o n e s o n o t r e ' . O g g i s i a m o g i u n t i a l l a t e r z a e d i z i o n e d e l P r e m i o p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a . C a r o S e r g i o , n o i r i c o r d i a m o m o l t o b e n e i l c o n f e r i m e n t o d i d u e a n n i f a n e l l a t u a t e r r a s i c i l i a n a , a S i r a c u s a . E q u e s t a v o l t a , p e r q u e s t ’ e v e n t o , c i i n c o n t r i a m o d i n u o v o q u i a B e r l i n o . I l P r e m i o i t a l o - t e d e s c o p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e m i s t a m o l t o a c u o r e . R a p p r e s e n t a l ’ a m i c i z i a f r a i n o s t r i d u e P a e s i e s o p r a t t u t t o l e t a n t e p e r s o n e , i n I t a l i a e i n G e r m a n i a , c h e n e g l i s c o r s i d e c e n n i h a n n o s e g u i t o , c u r a t o , c o n s o l i d a t o e a p p r o f o n d i t o q u e s t ’ a m i c i z i a c o n i l l o r o i m p e g n o p e r i g e m e l l a g g i f r a C o m u n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a f e d e r a l e d i G e r m a n i a , F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a B e r l i n o , i n s i e m e a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p e r l a c o n s e g n a d e l ' P r e m i o d e i P r e s i d e n t i p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a ' . " O l t r e 4 0 0 g e m e l l a g g i - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o t e d e s c o - u n i s c o n o C o m u n i d e l l e p i ù d i s p a r a t e R e g i o n i d e l l a G e r m a n i a e d e l l ’ I t a l i a . P r o m u o v o n o l ’ i n c o n t r o e l o s c a m b i o f r a p e r s o n e d i v e r s i s s i m e e a n c h e t r a i p i ù g i o v a n i . L ’ a n n o p r o s s i m o p o t r e m o g u a r d a r e a 7 5 a n n i d i r e l a z i o n i d i p l o m a t i c h e f r a i n o s t r i d u e P a e s i . I n q u e s t i a n n i c i s i a m o i n t e g r a t i s e m p r e p i ù : p o l i t i c a m e n t e , c o m e d e m o c r a z i e i n u n ’ E u r o p a c o m u n e . E a n c h e c u l t u r a l m e n t e , c o n u n a m p i o s c a m b i o n e l l ’ a r t e e n e l l a s c i e n z a c h e s i r i c h i a m a a s e c o l i d i f a s c i n a z i o n e e i s p i r a z i o n e r e c i p r o c h e " . " I p r o g e t t i p r e m i a t i c o s t r u i s c o n o p o n t i f r a i n o s t r i P a e s i e r a f f o r z a n o l a n o s t r a E u r o p a u n i t a . F a n n o i n c o n t r a r e g i o v a n i i t a l i a n i e t e d e s c h i p e r p r e n d e r s i c u r a e s a l v a g u a r d a r e m o n u m e n t i e b e n i c u l t u r a l i e p e r d i a l o g a r e c o s ì s u l l a s t o r i a c o m u n e . P r o m u o v o n o l o s c a m b i o d i e s p e r i e n z e f r a C o m u n i i t a l i a n i e t e d e s c h i , a d e s e m p i o q u a n d o s i t r a t t a d i r i s p e t t a r e e q u a m e n t e l e e s i g e n z e d i p e r s o n e c o n o s e n z a d i s a b i l i t à . F a n n o s ì c h e l e c i t t a d i n e e i c i t t a d i n i d i e n t r a m b i i P a e s i v e d a n o e p e r c e p i s c a n o i l v a l o r e c h e l ’ U n i o n e e u r o p e a h a p e r l o r o s t e s s i e p e r n o i t u t t i . E c i f a n n o c a p i r e c h e d o b b i a m o a d o p e r a r c i a t t i v a m e n t e p e r p r o t e g g e r e e d i f e n d e r e l a p a c e e l a l i b e r t à . I l f o n d a m e n t o c o m u n e d i t u t t i q u e s t i p o n t i è l ’ a m i c i z i a . Q u e s t a è l a v e r a r i c c h e z z a . P e r c h é , c o m e s i d i c e i n i t a l i a n o : ' C h i t r o v a u n a m i c o , t r o v a u n t e s o r o ' . È u n a g r a n d e f o r t u n a - h a c o n c l u s o S t e i n m e i e r - c h e i n o s t r i d u e P a e s i p o s s a n o c o n d i v i d e r e q u e s t o t e s o r o , e c h e q u e s t o t e s o r o p o s s a c o s ì c o n t i n u a r e a c r e s c e r e ! " .