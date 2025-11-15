B e r l i n o , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I M u n i c i p i s o n o m a e s t r i d i c i t t a d i n a n z a , a p a r t i r e d a l l a f i n a l i z z a z i o n e , p r o g e t t a z i o n e , o r g a n i z z a z i o n e , c o n d i v i s i o n e d e g l i s p a z i . I l u o g h i i n c u i a b i t a r e , c o m u n i c a r e , e s p r i m e r s i , l a v o r a r e s o n o d i p e r s è a s s a i i n d i c a t i v i : è l ì c h e i g i o v a n i s p e r i m e n t a n o d a v v e r o c o s a s i g n i f i c h i d e m o c r a z i a , p a r t e c i p a z i o n e , v i t a i n c o m u n i t à . É c o s ì c h e u n a c o l l e t t i v i t à c r e s c e i n v e s t e n d o s u l s u o f u t u r o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a B e r l i n o p e r l a c o n s e g n a d e l ' P r e m i o d e i P r e s i d e n t i p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a ' , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o t e d e s c o F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r . " È n o t o c h e l e c o m u n i t à - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - s o n o p e r e c c e l l e n z a l u o g h i i n c u i g i o v a n i a p p r e n d o n o n o n s o l t a n t o n o z i o n i e l e m e n t a r i d i v i t a , m a v a l o r i , c o m p e t e n z e , s e n s o c i v i c o . Q u e s t ' a n n o i p r o g e t t i p r e m i a t i p r i v i l e g i a n o i l d i a l o g o t r a g e n e r a z i o n i e l a p r o m o z i o n e d i s p a z i p u b b l i c i c o m e l u o g h i d i s c a m b i o e d i i n t e r a z i o n e s o c i a l e . U n p a r c o c u r a t o i n s e g n a r i s p e t t o p e r i b e n i c o m u n i ; u n c e n t r o g i o v a n i l e o f f r e o c c a s i o n e d i i n c o n t r o e d i c r e s c i t a ; u n q u a r t i e r e s o l i d a l e i n s e g n a c h e l a d i v e r s i t à è u n a r i c c h e z z a ; l ' i n c o n t r o t r a p e r s o n e d i e t à d i v e r s a p e r m e t t e d i i n c r e m e n t a r e e c u s t o d i r e i l p a t r i m o n i o d i e s p e r i e n z e d i u n a c o m u n i t à " . " L e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - p o s s o n o e s s e r e p r o t a g o n i s t e d i u n ' e d u c a z i o n e d i f f u s a , s o s t e n e n d o p r o g e t t i c h e p o r t i n o i r a g a z z i a c o n o s c e r e l a s t o r i a , i l p r o p r i o t e r r i t o r i o , a p a r t e c i p a r e a l l a v i t a p u b b l i c a , a s e n t i r s i r e s p o n s a b i l i d e l l a c u r a d e l m o n d o , p a r t e n d o d a l l a p r o p r i a s t r a d a , d a l p r o p r i o q u a r t i e r e , d a l l a p r o p r i a g e n t e , p e r a p r i r s i a g l i a l t r i , i m p a r a n d o a c o n f r o n t a r s i c o n g i o v a n i c h e , p u r a b i t a n d o l u o g h i d i v e r s i , a f f r o n t a n o p r o b l e m i a n a l o g h i " .