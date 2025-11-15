B e r l i n o , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a f e d e r a l e d i G e r m a n i a , F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r , e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a n n o p r e m i a t o a B e r l i n o i v i n c i t o r i d e l ' P r e m i o d e i P r e s i d e n t i p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a ' , g i u n t o q u e s t ’ a n n o a l l a s u a t e r z a e d i z i o n e . I s t i t u i t o n e l 2 0 2 0 a d o p e r a d e g l i s t e s s i M a t t a r e l l a e S t e i n m e i e r , i l r i c o n o s c i m e n t o è v o l t o a p r e m i a r e g e m e l l a g g i e p r o g e t t i t r a C o m u n i i n G e r m a n i a e I t a l i a s o p r a t t u t t o n e i s e t t o r i C u l t u r a , G i o v a n i e I m p e g n o c i v i c o , I n n o v a z i o n e e C o e s i o n e s o c i a l e . D o p o l ’ e d i z i o n e d e l 2 0 2 1 , s v o l t a s i n e l l a c a p i t a l e t e d e s c a , e d e l 2 0 2 3 , t e n u t a s i a S i r a c u s a , q u e s t ’ a n n o i P r e m i s o n o s t a t i c o n s e g n a t i n u o v a m e n t e a B e r l i n o , a P a l a z z o B e l l e v u e , r e s i d e n z a u f f i c i a l e d e l P r e s i d e n t e F e d e r a l e d i G e r m a n i a . I r i c o n o s c i m e n t i s o n o a n d a t i p e r l a c a t e g o r i a C o m u n i d i g r a n d i d i m e n s i o n i ( a l m e n o u n o c o n p i ù d i 4 0 . 0 0 0 a b i t a n t i ) a B o l o g n a - M ü n s t e r ( N o r d R e n o - V e s t f a l i a ) , P i s t o i a – Z i t t a u ( S a s s o n i a ) . P e r l a c a t e g o r i a C o m u n i m i n o r i ( f i n o a 4 0 . 0 0 0 a b i t a n t i ) a G u b b i o ( U m b r i a ) – W e r t h e i m ( B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) ; G r e v e i n C h i a n t i ( T o s c a n a ) – V e i t s h ö c h h e i m ( B a v i e r a ) ; F o r m i g i n e ( E m i l i a - R o m a g n a ) – V e r d e n ( B a s s a S a s s o n i a ) ; G u a l d o T a d i n o ( U m b r i a ) – S c h w a n d o r f ( B a v i e r a ) . A l t e r m i n e d e l l a p r e m i a z i o n e s i è s v o l t o u n e v e n t o c o l l a t e r a l e d a l t i t o l o ' 7 0 a n n i d i p r e s e n z a i t a l i a n a i n G e r m a n i a ' , p e r r i c o r d a r e i l 7 0 / m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' ' A c c o r d o s u l r e c l u t a m e n t o e i l c o l l o c a m e n t o d e i l a v o r a t o r i i t a l i a n i n e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e d i G e r m a n i a ' , c h e S t e i n m e i e r h a d e f i n i t o " r i v o l u z i o n a r i o " , r i c o r d a n d o " c h e h a p l a s m a t o l a v i t a e l e s t o r i e f a m i l i a r i d i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e s o n o a r r i v a t e i n G e r m a n i a d a l l ' I t a l i a p e r l a v o r a r e e v i v e r e " . " I l r u o l o c h e h a n n o s v o l t o - h a r i c o r d a t o M a t t a r e l l a - è s t a t o , a l d i l à d e l p r o p r i o l a v o r o , d i u n i o n e e i n t e g r a z i o n e c r e s c e n t e t r a G e r m a n i a e I t a l i a , c o n i l l o r o i m p e g n o e c o n q u e l l o d e i l o r o d i s c e n d e n t i " . N e l l ' o c c a s i o n e s i è e s i b i t o a n c h e i l c a n t a u t o r e V i n i c i o C a p o s s e l a , d i s c e n d e n t e d i e m i g r a t i i t a l i a n i .