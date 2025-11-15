B e r l i n o , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I C o m u n i s i t r o v a n o a d e s s e r e l a b o r a t o r i d i i n n o v a z i o n e , a c o n f r o n t o c o n l a s f i d a a m b i e n t a l e . A f r o n t e d i q u e s t i o n i c o m e l ’ i n q u i n a m e n t o , i l t r a f f i c o , g l i s p r e c h i a n c h e e n e r g e t i c i , c o s ì c o m e l o s p o p o l a m e n t o e i l r i s c h i o d i d e s e r t i f i c a z i o n e d i s e r v i z i p e r i c e n t r i m i n o r i , n a s c o n o s o l u z i o n i c r e a t i v e . D i c u i b e n e f i c i a n o i l i v e l l i n a z i o n a l i e s o v r a n a z i o n a l i . R a f f o r z a r e i l l o r o p r o t a g o n i s m o , s o s t e n e r e l e r e t i t r a a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , v a l o r i z z a n d o i l d i a l o g o t r a c i t t à e c i t t a d i n i è , d u n q u e , l u n g i m i r a n t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a B e r l i n o p e r l a c o n s e g n a d e l ' P r e m i o d e i P r e s i d e n t i p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a ' , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o t e d e s c o F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r " D e s i d e r o , q u i n d i , r i n g r a z i a r e t u t t e l e m u n i c i p a l i t à t e d e s c h e e i t a l i a n e c h e h a n n o p r e s e n t a t o p r o g e t t i p e r q u e s t o P r e m i o - h a a g g i u n t o i l C a p o m d e l l o S t a t o - e r i v o l g e r e l e m i e c o n g r a t u l a z i o n i a i s i n d a c i d e i C o m u n i v i n c i t o r i , e s p r i m e n d o a p p r e z z a m e n t o p e r i l c o n t r i b u t o f o r n i t o a l r a f f o r z a m e n t o d e i l e g a m i t r a i n o s t r i P a e s i , l e n o s t r e i s t i t u z i o n i , i n o s t r i c i t t a d i n i " .