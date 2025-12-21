T e l a v i v , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e i s r e l i a n o I s a a c H e r z o g h a p r e s i e d u t o a G e r u s a l e m m e u n a c e r i m o n i a p e r l ' a c c e n s i o n e d e l l ' o t t a v a c a n d e l a d i H a n u k k a h , i n s e g n o d i s o l i d a r i e t à c o n l a c o m u n i t à e b r a i c a a u s t r a l i a n a . A l l a c e r i m o n i a , t e n u t a s i p r e s s o l a W e i z m a n n H a l l d e l N a t i o n a l I n s t i t u t i o n s B u i l d i n g , d o v e h a p r e s t a t o g i u r a m e n t o i l p r i m o p r e s i d e n t e d i I s r a e l e , C h a i m W e i z m a n n , h a n n o p a r t e c i p a t o i l p r e s i d e n t e d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e S i o n i s t a M o n d i a l e Y a a k o v H a g o e l , l ' a m b a s c i a t r i c e a u s t r a l i a n a f a c e n t e f u n z i o n i L y n d a l l S a c h s e i l s u o v i c e D y l a n L e t c h e r , i l f i l a n t r o p o S i r F r a n k L o w y , l ' e x a m b a s c i a t o r e M a r k S o f e r , l e f a m i g l i e i n l u t t o , g l i i m m i g r a t i a u s t r a l i a n i e a l t r i d i g n i t a r i . O l t r e 1 0 . 0 0 0 m e m b r i d e l l a c o m u n i t à e b r a i c a d i S y d n e y h a n n o a s s i s t i t o i n d i r e t t a a l l a c e r i m o n i a a B o n d i B e a c h , t e a t r o d e l l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o i n c u i u n a s e t t i m a n a f a s o n o m o r t e 1 5 p e r s o n e . A l l a c e r i m o n i a d i G e r u s a l e m m e h a n n o p r e s o p a r t e r a p p r e s e n t a n t i d e l m o v i m e n t o C h a b a d , t r a c u i l a f a m i g l i a d e l r a b b i n o S c h l a n g e r , u c c i s o n e l l ' a t t a c c o , e s t u d e n t i d e l l a s c u o l a K e t e r T o r a h i . H e r z o g h a d i c h i a r a t o : " I l p o p o l o d i I s r a e l e è c o n v o i . I n v i a m o l e n o s t r e c o n d o g l i a n z e a t u t t e l e f a m i g l i e i n l u t t o e a u g u r i a m o u n a p r o n t a g u a r i g i o n e a i f e r i t i . L ' o d i o c o n t r o g l i e b r e i i n t u t t o i l m o n d o è i n a u m e n t o ; l a l o t t a c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o d e v e e s s e r e u n a b a t t a g l i a d i t u t t i " . H e r z o g h a a g g i u n t o : " I l m a s s a c r o d i S y d n e y è u n m o n i t o p e r i l m o n d o . L ' a n t i s e m i t i s m o i n i z i a c o n l ' i n c i t a m e n t o e i l s i l e n z i o . I g o v e r n i d e v o n o p r o t e g g e r e l e c o m u n i t à e b r a i c h e e l a t o l l e r a n z a z e r o è e s s e n z i a l e " . " Q u e s t a c e r i m o n i a r i f l e t t e i l l e g a m e i n d i s s o l u b i l e t r a l e c o m u n i t à e b r a i c h e i n t u t t o i l m o n d o " , h a a f f e r m a t o J e r e m y L e i b l e r , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e S i o n i s t a d ' A u s t r a l i a . " I s r a e l e è s t a t a a l f i a n c o d e l l ' A u s t r a l i a q u a n d o l a n o s t r a c o m u n i t à è s t a t a a t t a c c a t a , p r o p r i o c o m e l ' A u s t r a l i a è s t a t a a l f i a n c o d i I s r a e l e n e i m o m e n t i d i f f i c i l i " .