R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a b a t t a g l i a c o n t r o l ’ i s l a m i z z a z i o n e è e s a r à l a s f i d a d e i p r o s s i m i d e c e n n i , e s o l o n o i d e l l a L e g a l a a f f r o n t i a m o c o n c o r a g g i o , s e n z a a r r e t r a r e s u i n o s t r i v a l o r i . L e c r o n a c h e r i p o r t a n o o g n i g i o r n o e p i s o d i g r a v i s s i m i d i r a g a z z e e d o n n e m u s u l m a n e m i n a c c i a t e , p i c c h i a t e o p e g g i o p e r c h é v o g l i o n o v i v e r e a l l ’ O c c i d e n t a l e o r i f i u t a n o i l v e l o i s l a m i c o " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a S i l v i a S a r d o n e , d u r a n t e l ’ e v e n t o ' E u r o p a : l e n o s t r e r a d i c i . L a n o s t r a c i v i l t à . C o m e d i f e n d e r c i d a l r a d i c a l i s m o i s l a m i c o ' p r o m o s s o d a ‘ P a t r i o t i p e r l ’ E u r o p a ’ . " R i t e n i a m o c h e i l v e l o s i a u n o s t r u m e n t o d i o p p r e s s i o n e - p r o s e g u e - e p e r q u e s t o a b b i a m o a v a n z a t o l a p r o p o s t a d i v i e t a r l o n e i l u o g h i p u b b l i c i , a p a r t i r e d a l l e s c u o l e : u n a s c e l t a d i b u o n s e n s o e l i b e r t à , a t u t e l a d e i d i r i t t i d e l l e d o n n e e d e l l a v e r a i n t e g r a z i o n e . A l l o s t e s s o t e m p o c o n s i d e r i a m o f o n d a m e n t a l e f e r m a r e l ’ i s l a m i z z a z i o n e c r e s c e n t e n e l l e s c u o l e , d o v e s i m o l t i p l i c a n o i n i z i a t i v e f u o r i l u o g o c o m e l a c h i u s u r a d e g l i i s t i t u t i p e r i l R a m a d a n o l e g i t e s c o l a s t i c h e n e l l e m o s c h e e . N o n è c o s ì c h e s i f a v o r i s c e l ’ i n t e g r a z i o n e , a n c h e p e r c h é s i f i n i s c e p e r c a l p e s t a r e i n o s t r i v a l o r i " . " S e m p r e p i ù s p e s s o a s s i s t i a m o , i n f a t t i , a e p i s o d i d i c e n s u r a d e l l a n o s t r a c u l t u r a p e r n o n u r t a r e i ‘ n u o v i a r r i v a t i ’ . P e r q u e s t o r i t e n i a m o e s s e n z i a l e d i f f o n d e r e m e s s a g g i d i l i b e r t à e o r g o g l i o p e r l a n o s t r a i d e n t i t à , n o n o s t a n t e l e m i n a c c e , a n c h e d i m o r t e , c h e r i c e v i a m o q u a s i q u o t i d i a n a m e n t e . E c o n l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l ’ i s l a m i z z a z i o n e , d i a m o s e g u i t o a l l e n o s t r e d e n u n c e e s e g n a l a z i o n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i o f f r i r e a l G o v e r n o s t r u m e n t i u t i l i p e r c o n t r a s t a r e u n f e n o m e n o s e m p r e p i ù p r e o c c u p a n t e " , c o n c l u d e .