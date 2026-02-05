R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o n l ’ i n i z i o d e l n u o v o a n n o , i l r i n n o v o d e l l ' I s e e r a p p r e s e n t a u n ’ o p e r a z i o n e f o n d a m e n t a l e p e r m i l i o n i d i f a m i g l i e i t a l i a n e . L ' I n d i c a t o r e d e l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a e q u i v a l e n t e è i n f a t t i l o s t r u m e n t o p r i n c i p a l e u t i l i z z a t o d a l l o S t a t o p e r s t a b i l i r e l ’ a c c e s s o a b o n u s , a g e v o l a z i o n i e p r e s t a z i o n i s o c i a l i . I l m a n c a t o a g g i o r n a m e n t o d e l l ’ I s e e 2 0 2 6 n e i t e m p i p r e v i s t i , p u ò c o m p o r t a r e l a p e r d i t a d i i m p o r t a n t i a i u t i e c o n o m i c i , a n c h e p e r c h i n e h a b e n e f i c i a t o n e g l i a n n i p r e c e d e n t i . L ' e s p e r t a A g n e s e G i a r d i n i d i I m m o b i l i a r e . i t s p i e g a p e r c h é è n e c e s s a r i o r i n n o v a r l o , c h i è o b b l i g a t o a f a r l o e c o m e p r o c e d e r e i n m o d o c o r r e t t o . L ' I s e e h a v a l i d i t à a n n u a l e e s c a d e a u t o m a t i c a m e n t e i l 3 1 d i c e m b r e d i o g n i a n n o . D a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 , l ' I s e e d e l 2 0 2 5 n o n s a r à p e r t a n t o p i ù v a l i d o . I n a s s e n z a d i r i n n o v o , l e a m m i n i s t r a z i o n i n o n p o t r a n n o v e r i f i c a r e l a r e a l e s i t u a z i o n e e c o n o m i c a d e l n u c l e o f a m i l i a r e , s o s p e n d e n d o o n e g a n d o c o m e c o n s e g u e n z a l ' e r o g a z i o n e d e i b e n e f i c i . R i n n o v a r e l ' I s e e a i n i z i o a n n o è q u i n d i p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e p e r c h i p e r c e p i s c e b o n u s m e n s i l i o c o n t i n u a t i v i , c o m e l ’ a s s e g n o u n i c o o i c o n t r i b u t i p e r l e b o l l e t t e . S e n z a u n I s e e v a l i d o , l e p r e s t a z i o n i p o t r e b b e r o e s s e r e r i d o t t e a l l ’ i m p o r t o m i n i m o o p p u r e a d d i r i t t u r a b l o c c a t e d e l t u t t o f i n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i u n a n u o v a d i c h i a r a z i o n e . D e v o n o r i n n o v a r e l ' I s e e t u t t e l e f a m i g l i e c h e i n t e n d o n o r i c h i e d e r e o c o n t i n u a r e a r i c e v e r e p r e s t a z i o n i l e g a t e a l r e d d i t o e a l p a t r i m o n i o . L ’ o b b l i g o r i g u a r d a n o n s o l o c h i p r e s e n t a u n a n u o v a d o m a n d a , m a a n c h e c h i g i à b e n e f i c i a d i a i u t i e c o n o m i c i e v u o l e m a n t e n e r l i . I l r i n n o v o è f o n d a m e n t a l e p e r c h i h a f i g l i a c a r i c o , f a m i g l i e n u m e r o s e , s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i c h e u s u f r u i s c o n o d i a g e v o l a z i o n i s u l l e t a s s e , a n z i a n i c h e r i c e v o n o p r e s t a z i o n i s o c i o - s a n i t a r i e e c i t t a d i n i c h e a c c e d o n o a b o n u s e n e r g i a , a f f i t t o o t r a s p o r t i . P o i c h é l a v a l i d i t à d e l l ' I s e e n o n s i r i n n o v a a u t o m a t i c a m e n t e , a n c h e c h i n o n h a a v u t o v a r i a z i o n i e c o n o m i c h e d e v e c o m u n q u e p r o v v e d e r e a d a g g i o r n a r e l a p r o p r i a s i t u a z i o n e . I l r i n n o v o d e l l ' I s e e a v v i e n e t r a m i t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a D i c h i a r a z i o n e s o s t i t u t i v a u n i c a ( D s u ) . E ' p o s s i b i l e p r o c e d e r e o n l i n e , a c c e d e n d o a l p o r t a l e d e l l ' I n p s c o n l e p r o p r i e c r e d e n z i a l i d i g i t a l i , o p p u r e r i v o l g e n d o s i a u n C a f o a u n p r o f e s s i o n i s t a a b i l i t a t o . L a p r o c e d u r a o n l i n e , r e s a p i ù s e m p l i c e e g u i d a t a , r i c h i e d e t u t t a v i a a t t e n z i o n e n e l l a v e r i f i c a d e i d a t i . U n a v o l t a p r e s e n t a t a l a D s u , l ' I n p s e l a b o r a l ' I s e e s o l i t a m e n t e e n t r o p o c h i g i o r n i . E ' i m p o r t a n t e c o n s e r v a r e l a r i c e v u t a , c o n t r o l l a n d o c h e l ’ i n d i c a t o r e s i a s t a t o c o r r e t t a m e n t e r i l a s c i a t o , s o p r a t t u t t o p r i m a d i p r e s e n t a r e e v e n t u a l i d o m a n d e p e r b o n u s o a g e v o l a z i o n i . L a D s u è i l d o c u m e n t o c h e c o n t i e n e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i a n a g r a f i c h e , r e d d i t u a l i e p a t r i m o n i a l i d e l n u c l e o f a m i l i a r e . N e g l i u l t i m i a n n i è s t a t o i n t r o d o t t o l ' I s e e p r e c o m p i l a t o , i n g r a d o d i u t i l i z z a r e d a t i g i à i n p o s s e s s o d e l l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e e d e l l ' I n p s , c o m e r e d d i t i e p a t r i m o n i f i n a n z i a r i . I l c i t t a d i n o è t e n u t o a c o n f e r m a r e o i n t e g r a r e l e i n f o r m a z i o n i m a n c a n t i , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i e r r o r i . M o d a l i t à p a r t i c o l a r m e n t e u t i l e p e r c h i h a u n a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a s e m p l i c e e n o n h a s u b i t o r i l e v a n t i v a r i a z i o n i , a n c h e s e r e s t a f o n d a m e n t a l e c o n t r o l l a r e c o n a t t e n z i o n e o g n i v o c e p r i m a d e l l ’ i n v i o d e f i n i t i v o . L ' I s e e 2 0 2 6 s i b a s a s u i r e d d i t i p e r c e p i t i n e l 2 0 2 4 e s u i p a t r i m o n i p o s s e d u t i a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 4 . N e l c a l c o l o r i e n t r a n o s t i p e n d i , p e n s i o n i , r e d d i t i d a l a v o r o a u t o n o m o , t r a t t a m e n t i a s s i s t e n z i a l i e r e n d i t e f i n a n z i a r i e . P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p a t r i m o n i o , v e n g o n o c o n s i d e r a t i c o n t i c o r r e n t i , d e p o s i t i , t i t o l i , i n v e s t i m e n t i , i m m o b i l i e t e r r e n i . I l v a l o r e f i n a l e t i e n e i n c o n s i d e r a z i o n e a n c h e l a c o m p o s i z i o n e d e l n u c l e o f a m i l i a r e , a t t r a v e r s o u n a s c a l a d i e q u i v a l e n z a c h e a u m e n t a a l c r e s c e r e d e i c o m p o n e n t i e i n p r e s e n z a d i p a r t i c o l a r i c o n d i z i o n i , c o m e l a d i s a b i l i t à . I n a l c u n i c a s i , l ' I s e e p o t r e b b e n o n f o t o g r a f a r e a d e g u a t a m e n t e l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a a t t u a l e d e l n u c l e o f a m i l i a r e . S i p u ò q u i n d i r i c o r r e r e a l l ' I s e e c o r r e n t e , d a r i c h i e d e r e i n c a s o d i p e r d i t a d e l p o s t o d i l a v o r o , s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l r e d d i t o o c e s s a z i o n e d i t r a t t a m e n t i a s s i s t e n z i a l i . L ' I s e e c o r r e n t e d i v a l i d i t à l i m i t a t a , a g g i o r n a i d a t i r e d d i t u a l i a g l i u l t i m i 1 2 m e s i ( o 2 m e s i i n c a s i s p e c i f i c i ) . P u ò e s s e r e v a n t a g g i o s o p e r c h i h a s u b i t o u n p e g g i o r a m e n t o e c o n o m i c o r e c e n t e e r i s c h i a d i s u p e r a r e l e s o g l i e p r e v i s t e p e r l ’ a c c e s s o a i b o n u s . N e g l i u l t i m i a n n i i l c a l c o l o d e l l ' I s e e è s t a t o o g g e t t o d i r e v i s i o n i m i r a t e p e r r e n d e r l o p i ù e q u o . A n c h e p e r i l 2 0 2 6 v i e n e c o n f e r m a t a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a c o m p o s i z i o n e f a m i l i a r e e a l l a t u t e l a d e i n u c l e i p i ù f r a g i l i . A l c u n e m o d i f i c h e r i g u a r d a n o i l p e s o d e l p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e e l e f r a n c h i g i e a p p l i c a t e a i c o n t i c o r r e n t i , o l t r e a u n a m i g l i o r e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e f a m i g l i e c o n p i ù f i g l i . A g g i u s t a m e n t i c h e p o s s o n o i n c i d e r e p o s i t i v a m e n t e s u l l ’ i m p o r t o f i n a l e d e l l ’ i n d i c a t o r e , a m p l i a n d o l a p l a t e a d i c h i r i e n t r a n e l l e s o g l i e p e r o t t e n e r e a g e v o l a z i o n i . I l s i s t e m a I s e e p r e v e d e s p e c i f i c h e d e t r a z i o n i p e r l ’ a b i t a z i o n e p r i n c i p a l e , r i d u c e n d o i l v a l o r e d e l p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e a i f i n i d e l c a l c o l o . U n v a n t a g g i o i m p o r t a n t e p e r i p r o p r i e t a r i d i c a s a , s o p r a t t u t t o s e l ’ i m m o b i l e è l ’ u n i c o p o s s e d u t o . L e f a m i g l i e n u m e r o s e b e n e f i c i a n o i n v e c e d i u n a s c a l a d i e q u i v a l e n z a p i ù f a v o r e v o l e , c h e a b b a s s a l ' I s e e a p a r i t à d i r e d d i t o . L a p r e s e n z a d i t r e o p i ù f i g l i , c o s ì c o m e d i f i g l i m i n o r e n n i , p u ò g a r a n t i r e u n a i m p o r t a n t e d i f f e r e n z a n e l l ’ a c c e s s o a b o n u s e p r e s t a z i o n i . L e r e g o l e I s e e a g g i o r n a t e s i a p p l i c a n o a l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e p r e s t a z i o n i s o c i a l i a g e v o l a t e , t r a c u i : a s s e g n o u n i c o e u n i v e r s a l e p e r i f i g l i a c a r i c o ; b o n u s l u c e e g a s ; a g e v o l a z i o n i p e r m e n s e s c o l a s t i c h e e t r a s p o r t i ; r i d u z i o n i s u l l e t a s s e u n i v e r s i t a r i e ; c o n t r i b u t i e b o n u s a f f i t t o . I n m o l t i c a s i , l ' i m p o r t o d e l b e n e f i c i o v a r i a i n b a s e a l v a l o r e d e l l ' I s e e : p i ù b a s s o è l ’ i n d i c a t o r e , m a g g i o r e è l ’ a i u t o e c o n o m i c o r i c o n o s c i u t o . S e n z a u n I s e e 2 0 2 6 v a l i d o , s i r i s c h i a l a s o s p e n s i o n e a u t o m a t i c a d e i b o n u s . L ' a s s e g n o u n i c o p o t r e b b e e s s e r e r i d o t t o a l l ’ i m p o r t o m i n i m o , m e n t r e p e r b o n u s e n e r g i a e a l t r e a g e v o l a z i o n i e s i s t e l a p o s s i b i l i t à p e r d e r e c o m p l e t a m e n t e i l d i r i t t o a l b e n e f i c i o . L ' a s s e n z a d i u n I s e e a g g i o r n a t o p u ò i n o l t r e i m p e d i r e l ’ a c c e s s o a n u o v e m i s u r e d i s o s t e g n o i n t r o d o t t e n e l c o r s o d e l l ' a n n o . R i n n o v a r e t e m p e s t i v a m e n t e l ' I s e e n o n è q u i n d i s o l o u n m e r o a d e m p i m e n t o b u r o c r a t i c o , m a u n a s c e l t a f o n d a m e n t a l e p e r t u t e l a r e i l b i l a n c i o f a m i l i a r e s e n z a d o v e r r i n u n c i a r e a d a i u t i e c o n o m i c i e s s e n z i a l i .