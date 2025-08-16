N a p o l i , 1 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - T r e p e r s o n e s o n o m o r t e i n u n a s p a r a t o r i a o g g i , s a b a t o 1 6 a g o s t o , a F o r i o n e l l ' i s o l a d i I s c h i a . I c o l p i s o n o s t a t i e s p l o s i a l l e 1 8 . 3 0 i n v i a P r o v i n c i a l e P a n z a a l l ' a l t e z z a d e l c i v i c o 3 5 0 . S e c o n d o q u a n t o s i a p p r e n d e , u n 6 9 e n n e a v r e b b e s p a r a t o e u c c i s o i l c o m p a g n o e l a m a d r e d e l l a s u a e x m o g l i e . L e v i t t i m e s o n o u n 4 8 e n n e e u n a 6 3 e n n e d i o r i g i n i u c r a i n e . A v r e b b e p o i r i n c o r s o e s p a r a t o a n c h e a l l a e x m o g l i e , 4 2 e n n e . L a d o n n a è a t t u a l m e n t e r i c o v e r a t a a l l ' o s p e d a l e R i z z o l i d i L a c c o A m e n o , i n p r o g n o s i r i s e r v a t a . I l 6 9 e n n e a v r e b b e p o i r i v o l t o l ' a r m a c o n t r o d i s é , s p a r a n d o u n c o l p o . L e i n d a g i n i s o n o a f f i d a t e a i c a r a b i n i e r i d e l l a c o m p a g n i a d i I s c h i a .