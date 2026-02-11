W a s h i n g t o n , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - T r e f u n z i o n a r i s t a t u n i t e n s i h a n n o d i c h i a r a t o a l W a l l S t r e e t J o u r n a l c h e i l P e n t a g o n o h a d a t o i s t r u z i o n i a u n a l t r o g r u p p o d ' a t t a c c o d i p o r t a e r e i d i p r e p a r a r s i p e r l o s p i e g a m e n t o i n M e d i o O r i e n t e , n e l c o n t e s t o d e i p r e p a r a t i v i p e r u n a p o s s i b i l e a z i o n e m i l i t a r e c o n t r o l ' I r a n . U n p r i m o g r u p p o d ' a t t a c c o d i p o r t a e r e i g u i d a t o d a l l a U S S A b r a h a m L i n c o l n è a r r i v a t a n e l l a r e g i o n e a l l a f i n e d i g e n n a i o . S e c o n d o i l r a p p o r t o , m e n t r e p r o s e g u o n o i n e g o z i a t i , l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p s t a c e r c a n d o d i a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u T e h e r a n .