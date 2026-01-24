T e h e r a n , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - Q u a l s i a s i a t t a c c o s a r à c o n s i d e r a t o " c o m e u n a g u e r r a t o t a l e c o n t r o d i n o i " . L o h a d e t t o u n a l t o f u n z i o n a r i o i r a n i a n o , m e n t r e l e p o r t a e r e i s t a t u n i t e n s i s t a n n o p e r a r r i v a r e n e l l a r e g i o n e . L ' a u m e n t o d e l l a p r e s e n z a m i l i t a r e s t a t u n i t e n s e g i u n g e q u a s i d u e s e t t i m a n e d o p o c h e D o n a l d T r u m p h a e s o r t a t o i m a n i f e s t a n t i i r a n i a n i , m i g l i a i a d e i q u a l i s o n o s t a t i u c c i s i d a l l e f o r z e d e l r e g i m e , a c o n t i n u a r e a m a n i f e s t a r e e h a p r o m e s s o c h e " g l i a i u t i s o n o i n a r r i v o " . " Q u e s t o r a f f o r z a m e n t o m i l i t a r e - s p e r i a m o n o n s i a f i n a l i z z a t o a u n v e r o s c o n t r o - m a i l n o s t r o e s e r c i t o è p r o n t o p e r l o s c e n a r i o p e g g i o r e . E c c o p e r c h é i n I r a n t u t t o è i n s t a t o d i m a s s i m a a l l e r t a " , h a d e t t o i l f u n z i o n a r i o , c h e v u o l r e s t a r e a n o n i m o - c o m e r i f e r i s c e S k y N e w s c i t a n d o l a R e u t e r s . " Q u e s t a v o l t a t r a t t e r e m o q u a l s i a s i a t t a c c o - l i m i t a t o , i l l i m i t a t o , c h i r u r g i c o , c i n e t i c o , c o m e l o c h i a m a n o - c o m e u n a g u e r r a t o t a l e c o n t r o d i n o i e r i s p o n d e r e m o n e l m o d o p i ù d u r o p o s s i b i l e p e r r i s o l v e r e l a q u e s t i o n e " . G i o v e d ì , T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e g l i S t a t i U n i t i h a n n o u n a " a r m a d a " d i r e t t a v e r s o l ' I r a n , m a c h e s p e r a d i n o n d o v e r l a u t i l i z z a r e , r i n n o v a n d o g l i a v v e r t i m e n t i a T e h e r a n d i n o n u c c i d e r e i m a n i f e s t a n t i o d i n o n r i a v v i a r e i l s u o p r o g r a m m a n u c l e a r e . " S e g l i a m e r i c a n i v i o l a n o l a s o v r a n i t à e l ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d e l l ' I r a n , r i s p o n d e r e m o " , h a a f f e r m a t o i l f u n z i o n a r i o i r a n i a n o , s e n z a s p e c i f i c a r e q u a l e p o t r e b b e e s s e r e l a r i s p o s t a i r a n i a n a .