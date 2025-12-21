T e l A v i v , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o e l i m i n a t o i l p r o g r a m m a n u c l e a r e i r a n i a n o , m a n o n a b b i a m o e l i m i n a t o l e l o r o a s p i r a z i o n i . V o g l i o n o a n c o r a d i s t r u g g e r e t u t t i g l i e b r e i " . L o h a d i c h i a r a t o i l s e n a t o r e r e p u b b l i c a n o a m e r i c a n o L i n d s e y G r a h a m i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a d u r a n t e l a s u a v i s i t a i n I s r a e l e . " S t a n n o c o s t r u e n d o p i ù m i s s i l i b a l i s t i c i i n g r a d o d i c o l p i r e I s r a e l e e l ' E u r o p a , c i s o n o p r o v e d i c i ò - h a a g g i u n t o - C i s o n o p r o v e c r e d i b i l i c h e l ' I r a n s t i a t o r n a n d o a l b u s i n e s s d e l l ' a r r i c c h i m e n t o n u c l e a r e e s t i a c e r c a n d o d i c o s t r u i r e p i ù m i s s i l i b a l i s t i c i p e r c o l p i r e I s r a e l e e l ' E u r o p a . D o b b i a m o c o l p i r l i p r i m a c h e l o f a c c i a n o l o r o " .