R o m a , 1 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - I n I r a n " l a s o l u z i o n e n o n è l a g u e r r a d i a g g r e s s i o n e . N o i v i d i c i a m o c h e n o n s i p u ò a s s i s t e r e i n e r m i a i m a s s a c r i , s e r v e l a p o l i t i c a , s e r v e f a r s i v o c e d i q u e l p o p o l o , c o m e i n t u t t i i n o s t r i a t t i p a r l a m e n t a r i d i q u e s t i a n n i , c o m e n e l l e p i a z z e . E ' d a l 2 0 0 2 c h e c i s i a m o a c c a n t o a l m o v i m e n t o D o n n a , v i t a e l i b e r t à , l a d e s t r a d o v ' e r a ? E c i s a r e m o a n c o r a q u e s t o v e n e r d ì e v i a s p e t t i a m o " . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o d e l P d P e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l p a r t i t o , i n a u l a a l l a C a m e r a .