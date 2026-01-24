T e h e r a n , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a G u i d a S u p r e m a A l i K h a m e n e i " s i è t r a s f e r i t a i n u n o s p e c i a l e r i f u g i o s o t t e r r a n e o a T e h e r a n . L o r e n d e n o t o i l s i t o d i n o t i z i e " I r a n I n t e r n a t i o n a l " , a s s o c i a t o a l l ' o p p o s i z i o n e i n I r a n , d o p o c h e f u n z i o n a r i m i l i t a r i e d i s i c u r e z z a h a n n o a f f e r m a t o c h e c ' è u n r i s c h i o m a g g i o r e d i u n p o s s i b i l e a t t a c c o d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i " . I l r a p p o r t o a f f e r m a c h e u n o d e i s u o i f i g l i , M a s o u d K h a m e n e i , " h a a s s u n t o l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a d e l l ' u f f i c i o d e l l a G u i d a e f u n g e d a p r i n c i p a l e c a n a l e d i c o m u n i c a z i o n e c o n g l i o r g a n i e s e c u t i v i d e l g o v e r n o " .