T e h e r a n , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , t e n e n t e g e n e r a l e E y a l Z a m i r , h a a v v e r t i t o c h e l ' e s e r c i t o c o l p i r à i n e m i c i d i I s r a e l e " o v u n q u e s i a n e c e s s a r i o , s u f r o n t i v i c i n i e l o n t a n i " . " A l c e n t r o d e l l a g u e r r a p i ù l u n g a e c o m p l e s s a n e l l a s t o r i a d i I s r a e l e c ' è l a c a m p a g n a c o n t r o l ' I r a n - h a a f f e r m a t o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p a s s a g g i o d i c o n s e g n e a l c a p o d e l l a D i r e z i o n e P i a n i f i c a z i o n e d e l l e I d f - L ' I r a n h a f i n a n z i a t o e a r m a t o l a c e r c h i a d i s t r a n g o l a m e n t o a t t o r n o a I s r a e l e e h a s o s t e n u t o i p i a n i p e r l a s u a d i s t r u z i o n e " . N e l s u o d i s c o r s o , Z a m i r h a l a n c i a t o a n c h e u n a v e l a t a f r e c c i a t i n a a l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a I s r a e l K a t z , c h e h a b l o c c a t o l e n o m i n e d i a l t o l i v e l l o n e l l ' e s e r c i t o , t r a c u i i p i a n i p e r p r o m u o v e r e i l v i c e a m m i r a g l i o E y a l H a r e l , c a p o u s c e n t e d e l l a D i r e z i o n e d i p i a n i f i c a z i o n e , c o m e p r o s s i m o c o m a n d a n t e d e l l a M a r i n a . " E y a l , s t a i a r r i v a n d o m a t u r o e p r o n t o a c o m a n d a r e l a M a r i n a e a g u i d a r l a n e i p r o s s i m i a n n i , c o m e s p e r o a v v e r r à n e l p r o s s i m o f u t u r o " , h a d e t t o Z a m i r .